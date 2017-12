El Gobierno mostró ante los empresarios su preocupación por la vida del multilateralismo

El Gobierno aprovechó el Atlantic Council, ante la ex canciller de Estados Unidos, Madeleine Albright, y un centenar de empresarios y referentes del sector privado, para mostrar todo su compromiso con el sistema multilateral y el libre comercio. Desde el Hotel Alvear, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, y la presidenta de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, Susana Malcorra, dieron testimonio del apego a lo que llamaron "el poder de la norma" internacional, en línea con "la transformación de Argentina: abierta al mundo".

El cierre de la conferencia dejó las definiciones más explícitas en manos del canciller. "Queremos más multilateralismo y comercio", planteó Faurie y explicó por qué. "Somos un país intermedio y no tenemos ningún poder excepcional: así que necesitamos reglas racionales donde ganen los grandes y también los chicos", planteó en su elogio al régimen de comercio que norma la OMC, a días de que Argentina sea la sede del evento. Faurie expresó así el deseo del presidente Mauricio Macri: "El Presidente me pidió que volvamos rápidamente al mundo. Salir de eso de vivir con lo nuestro y pasar a una inserción inteligente, leyendo la marcha de la humanidad: ‘que prevalezca el poder de la norma y no la norma del poder’". El canciller apuntaló acuerdos con países y bloques abiertos al mercado (como la Alianza del Pacífico o Canadá). En su discurso de 30 minutos, no habló del principal poder emergente, como China o los Brics.

La ex embajadora ante la ONU, Albright, aplaudió en el cierre. Ya en la apertura del Atlantic Council había mostrado su optimismo con el Gobierno. "Felicito a Macri por involucrarse en las organizaciones internacionales mientras otros se retiran... Hay uno sobre el que estoy especialmente preocupada", señaló al referirse implícitamente al unilateralismo de Dondald Trump y generó risas en el auditorio como del presidente de Fiat, Cristiano Rattazzi.

Luego, la actual presidenta de la conferencia ministerial de la OMC, Malcorra, subió y compartió un panel con Albright en el que dio más señales de la estrategia global del Gobierno. La ex canciller señaló que ser la sede de esta ronda ministerial y del G20 "nos sirve para aprender de la discusión". De hecho, Malcorra aseguró que "podemos usar esta posición como excusa para trabajar dentro del país, fortalecernos". Esta es una definición que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, también blanqueó cuando Macri asumió al frente del G20 y se trata de que el Gobierno aprovechará estas vidrieras internacionales para legitimar sus políticas de reforma que tienen como objetivo alentar las inversiones extranjeras directas. En línea con Faurie, además, Malcorra también mostró el compromiso del Gobierno con el régimen multilateral, que está pasando por un momento crítico tras las decisiones unilaterales de Trump y el Brexit de Gran Bretaña. La ex canciller reconoció esto cuando dijo que el principal objetivo del Gobierno con la conferencia ministerial de la OMC es "reconfirmar el sistema de reglas". "Seremos exitosos si aseguramos que hay vida después de Buenos Aires", dijo y generó algunas risas.

Hasta Albright también mostró su preocupación con este sistema. "El desafío que tenemos por delante es que la gente confíe en las instituciones y que las instituciones tengan resiliencia", definió en alusión todos los organismos multilaterales que tuvieron protagonismo desde la posguerra, tales como el FMI, la ONU, o la OMC.