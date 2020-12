El Gobierno modificó retenciones del 40% de los productos gravados

El Gobierno fijó nuevas alícuotas de derechos de exportación para casi 4400 productos, cerca del 43% de todos los alcanzados por el impuesto, el último día en el que el Ejecutivo tenía autorización para hacerlo según lo que disponía la Ley de Solidaridad sancionada en diciembre de 2019.

A través del decreto 1060/2020, el equipo económico fijó con vigencia a partir del 1° de enero de 2021 nuevas alícuotas para cerca de 3600 bienes industriales y cerca de 700 de origen agropecuario. En total, son 4387 productos que, en su mayoría, pasan a tener una carga de 4,5%, mientras que unos 1092 pasarán a tener una de 3% y 362, una de 0%.

Fuentes oficiales remarcaron que la medida busca "unificar" las alícuotas de los productos de acuerdo "al nivel de valor agregado" de la exportación, por lo que los bienes finales industriales recibieron una reducción en las cargas, en contraste con los bienes básicos o intermedios, cuya imposición en muchos casos subió.

Puntualmente, bajaron a 0% para 54 bienes finales industriales, mientras que las 1092 posiciones que pasaron a 3% son insumos industriales. Para las materias primas industriales e insumos básicos industriales, la alícuota queda en 4,5%, para los que el Gobierno sostiene que se mantuvo el mismo guarismo que tuvieron durante 2020, aunque la alícuota haya subido en varios segmentos.

Se trata de un esquema que reemplazará al dispuesto por la administración de Mauricio Macri en septiembre de 2018, que estipulaba hasta el 31 de diciembre de 2020 una alícuota de 12% para todos los bienes exportables pero con un tope de $ 4 por cada dólar de base imponible.

No obstante, al asumir, el gobierno de Alberto Fernández eliminó ese tope de $ 4, pero mantuvo la alícuota generalizada de 12%, que por ejemplo llevó a la soja a tener una retención de 30%. Para unos 600 productos, en esa norma la carga bajó a 9%.

Si bien las nuevas tasas representan una reducción respecto a las instauradas transitoriamente por Macri (incluso con el tope de $ 4 cuando el dólar estaba cerca de $ 40), en el caso de los insumos por ejemplo significa un incremento respecto al esquema inicial de la administración anterior, que al asumir redujo a 0% las alícuotas de prácticamente todos los bienes industriales.

En octubre, el Gobierno ya había fijado alícuotas de derechos de exportación para más de 5000 productos, mientras que en marzo había modificado las cargas para unos 700. Respecto a las modificaciones del décimo mes del año, con la medida de este jueves 38 productos de uso médico recibieron una baja de 3% a 0%.

El tope de $ 4 -que para ciertos grupos de productos era de $ 3- lo que hacía era ir licuando el peso de las retenciones a medida que se devaluaba el peso.

Tasa de estadística

Las extensas modificaciones de derechos de exportación no fueron la única medida referente al comercio exterior.

El Gobierno prorrogó por un año la vigencia de los montos de la tasa de estadística dispuestos por la Ley de Solidaridad, que habían representado un incremento de 2,5% a 3%.

Así, se mantiene el monto máximo a percibir en concepto de la tasa de estadística continuará siendo de u$s 180 para bases imponibles de menos de u$s 10.000; de u$s 3000 para bases de entre u$s 10.000 y u$s 100.000; de u$s 30.000 para bases de entre u$s 100.000 y u$s 1 millón y de u$s 150.000 para montos mayores a u$s 1 millón.

Se trata de una carga a la importación que desde 1998 se mantenía congelada en 0,5% y que fue incrementada a 2,5% en mayo de 2019.