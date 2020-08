El Gobierno mejoró su oferta, logró un acuerdo 'de palabra' con los acreedores y se aleja el default

Casi ocho meses depsués de haber iniciado las gestiones, el Gobierno argentino puede respirar más aliviado y decir que, al menos de palabra, tiene un acuerdo cerrado con los acreedores con los que busca reesructurar la deuda de u$s 65.000 millones.

Luego de infinidad de idas y vueltas, este lunes, un día antes de que se cumpliera el plazo establecido, se llegó a un acuerdo verbal que, de concretarse, cambiará el panorama para la Argentina.

Así lo informaron a El Cronista fuentes de algunos de los fondos de inversión que participan de las conversaciones. Además, afirmaron que el acuerdo alcanza a "todos o la gran mayoría de los bonistas", con lo que el éxito de la operación sería importante.

Incluso BlacRock, uno de los fondos más reticentes, dará su visto bueno.

De este modo, las perspectivas del Gobierno respecto del estado de la negociación cambió de forma rotunda. Hasta ayer, la última oferta oficial era pagarles a los bonistas u$s 53,3 por cada u$s 100 adeudados. Y el resultado obtenido fue realmente malo ya que se logró apenas un 35% de aceptación.

Hoy, según los cálculos oficiales, la respuesta sería "80% favorable, como piso".

Una de las claves para lograr este avance clave es justamente la mejora en el aspecto económico.

Las fuentes consultadas consignaron que el acuerdo verbal indica que recibirán "algo menos" de u$s 55, en tanto que en el mercado ubican esa cifra entre u$s 54,5 y u$s 54,9.

Mientras tanto, quedarían por definir algunas cuestiones legales, aunque las fuentes consultadas anticiparon que "alcanzado el precio esto no debería frenar nada de lo alcanzado".

En el Gobierno todavía no comunicaron este avance de forma oficial , aunque todo indica que en las próximas horas harán algún comentario al respecto. "Falta la firma del acuerdo y no tiene sentido apurarse. Ya esperamos tanto tiempo que unos días más no cambian nada", afirmó una de las fuentes.

Además de la cuestión económica -clave sin dudas para llegar a un entendimiento- los aspectos legales y de formas también tuvieron que ver en esta mejora en la propuesta.

Así, las partes habrían pactado cambios en las fechas de pago que estaban previstas, lo que eleva el valor de la oferta a los casi u$ 55, muy por encima del valor inicial de u$s 39, pero por debajo de los u$s 56,6 que habían reclamado en su última contrapropuesta.

También se atenderá un pedido que realizaron los bonistas respecto de la prórroga del "anabólico" del bono 2030.

Pretenden que tome en cuenta una tasa de interés superior al 1% en dólares y 0,5% en euros que ofreció la última oferta lanzada por el Gobierno argentino.

A comienzos de julio Economía anunciado que había hecho llegar a los fondos acreedores una nueva oferta, y aclaró que era "la definitiva", por lo que no habría que esperar mejoras. "No vamos a generar riesgos para el país", sostuvieron en varias ocasiones tanto el presidente, Alberto Fernández, como el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Por ese entonces, la oferta argentina era pagar un valor presente neto para los títulos equivalente a u$s 53,30 por cada u$s 100, una cifra que mejoraba casi un 37% la propuesta inicial, pero que tampoco terminó de convencer al grupo de bonistas de mayor peso.

Los fondos Gramercy Funds Management y Fintech Advisory Inc dijeron en esa oportunidad que aceptaban la propuesta, pero BlackRock y varios de los que se posicionaron detrás de él prefirieron seguir negociando.

Este gesto fue complicado para el Gobierno, ya que uno de sus grandes objetivos era buscar que se sumen muchos de esos bonistas que, según estimaciones del Ministerio de Economía, cuentan con un 60% del total de los bonos a reestructurar.