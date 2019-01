El Gobierno mejoró en el índice de democracia, pero está sexto en la región

Según The Economist, un medio al que la cúpula del Gobierna presta atención, la gestión de Mauricio Macri subió un puesto en el Índice de Democracia de 2018, que compara cinco categorías políticas entre 165 estados. Con un puntaje general de 7,02, Cambiemos igualó el pico que había alcanzado el último año de Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada.

Por primera vez, la gestión de Macri logra superar en la categoría Libertades Civiles al último año del kirchnerismo. Cambiemos obtuvo 8.24 puntos, por encima de 7.94 que había dejado Cristina Fernández. Este era una categoría que había empeorado en los primeros dos años de Cambiemos (7.65) y que analiza tópicos como libertad de expresión, respeto a los derechos de propiedad, si la ciudadanía goza de seguridad, si la justicia es independiente del Gobierno, o si la población puede formar organizaciones y sindicatos, entre varios puntos. La mejora del gobierno de Macri en "Libertades Civiles" va a contramano de la tendencia global, que muestra un decrecimiento desde 2016.

De hecho, todos los indicadores del gobierno de Macri que analiza The Economist le dan mejor o iguala la marca de 2015, que la más alta que tuvo Argentina en las 11 ediciones. Esta vez, Cambiemos sólo empeora en "Cultura Política" (cae de 6.88 a 6.25) que tiene en cuenta el nivel de apoyo a la democracia, si consideran que la democracia depara beneficios económicos, si prefieren líderes de tinte autoritario que no respete la división de poderes, entre otros ítems.

El punto más bajo para el gobierno de Macri es la categoría "Funcionamiento del Gobierno". Sin embargo, esta vez Cambiemos superó los 5 puntos que heredó de Cristina Fernández, en un aspecto que analiza si "existe un efectivo sistema de pesos y contrapesos sobre el Gobierno", o también el nivel de transparencia y apertura de información.

Para la Unidad de Inteligencia del medio británico, Argentina se encuentra en el puesto 47 del Índice de Democracia y sexta a nivel regional, lo que significa que escaló una posición. El último índice marca un puntaje general de 7,02 y alcanzó el pico de Cristina Fernández en 2015. Ahora bien, ese fue el único año en que el kirchnerismo sacó nota tan alta. Entre 2006 y 2014 sus puntajes variaron entre 6,63 y 6,84, incluso por debajo de los primeros dos años de Macri.

Más allá de la mejora, la Argentina sigue siendo una "democracia imperfecta" para The Economist. Esto significa que todavía hay una "subdesarrollada Cultura Política" o bajos niveles de "Participación Política". Los únicos países de la región (sin contar Norteamérica) que tienen "democracias plenas" —según este índice— son Uruguay y Costa Rica, que escaló de posición este último año. A su vez, en 2018, para The Economist, Nicaragua pasó de una "democracia imperfecta" a un "régimen autoritario", junto con Venezuela y Cuba. En esta categoría entran los estados en los que existen abusos a las libertades civiles, los medios suelen ser del Estado y se reprime la crítica al Gobierno, y no existen independencia judicial, entre otros puntos.

A nivel global, el informe advierte que se percibe "desiusión" con la democracia. Y agrega que la categría "Funcionamiento del Gobierno" alcanzó su punto más bajo y repercutió en caídas de los ítem transparencia, accountability y corrupción. En este aspecto, señala el Índice de Democracia, hubo poco o nada de progreso y que la caída más abrupta se encuentra en la falta de confianza en los partidos políticos.