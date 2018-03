El Gobierno mantendrá tasas altas hasta que se modere la inflación

El Gobierno admitió que el impacto de los aumentos de tarifas podría implicar una inflación mayor en el área metropolitana que en el resto del país, al tiempo que aseguró que no bajarán las tasas de interés hasta que no se perciba una reducción sustancial del alza de los precios.

Los conceptos fueron expresados por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, un día después de que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconociera que "a mediados de año" podría revisarse la meta oficial de inflación de un 25 por ciento para todo 2016.

En tanto, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, reiteró que la baja de la inflación comenzará a percibirse en el segundo semestre del año y que se estima en 17% anual para 2017.

La CGT de Hugo Moyano, por su lado, publicó ayer su Índice de Precios al Consumidor de marzo, que registró una suba de precios del 4,83% y del 37,87% interanual. Según el informe, una familia necesita $ 5065,38 por mes para no caer en la indigencia y $11.599,71 para sortear la pobreza.