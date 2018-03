El Gobierno logró dividir a la oposición y a la CGT, y avanzó con la Ley de ART

El oficialismo dio ayer un paso clave en la Cámara de Diputados hacia la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo (ART). Con ayuda de parte del massismo y del bloque Justicialista y el respaldo de la cúpula de la CGT, consiguió darle dictamen sin cambios al proyecto oficial, que el Senado había aprobado en diciembre.



Sin embargo, la discusión provocó una división en la oposición. Facundo Moyano y Jorge Taboada, integrantes del Frente Renovador (FR) y de la CGT, anunciaron su rechazo a la iniciativa, mientras que el resto de sus compañeros de bloque ayudará al Gobierno en su intento de convertirla en ley mañana.



"Es un proyecto que tiende a defender los intereses empresarios. Es inconstitucional. Va en línea con la flexibilización laboral. Va en contra de los trabajadores y les saca derechos", subrayó Moyano en abierta contradicción con su compañero de bloque, Héctor Daer. El triunviro de la CGT aseguró estar "convencido" de que la iniciativa va a "mejorar a los trabajadores en su deambular permanente para encontrar solución en las ART" y prometió que "la CGT no va a dejar pasar ninguna flexibilidad".



Daer firmó el dictamen de mayoría del interbloque Cambiemos junto a otros 23 diputados. Entre ellos, el dirigente petrolero y diputado del bloque Justicialista, Alberto Roberti; y el presidente de esa bancada y sindicalista de los mecánicos, Oscar Romero. Gracias a ellos, el oficialismo despejó el camino hacia la sesión de mañana.



La oposición, en minoría, presentó cuatro dictámenes alternativos. Dos del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), que en uno propuso modificaciones y en el otro impulsa el rechazo total del proyecto oficial; uno del Frente de Izquierda (FIT); y un cuarto del interbloque Progresistas. Como integrante de esa bancada, Margarita Stolbizer se despegó de la postura del líder del FR, Sergio Massa, con quien explora un acuerdo electoral.



"El objetivo de este proyecto es impedir el ejercicio de un derecho del trabajador. Esta norma llega viciada de inconstitucionalidad. El Gobierno vuelve a beneficiar a los más poderosos", cuestionó la diputada.



Por su parte, el diputado del FIT Néstor Pitrola criticó la urgencia de tratar el tema en sesiones extraordinarias, luego de que el Gobierno intentara aprobar la reforma a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). "¿De quién es la urgencia? De la UIA (Unión Industrial), de las ART, pero no de los trabajadores", apuntó.



Además, cuestionó en duros términos a la CGT por respaldar la iniciativa e hizo hincapié en las divisiones del massismo. "Si semejante ley antiobrera pasa, es porque las diferentes versiones del peronismo están siendo las muletas de un gobierno sin mayorías", remarcó.



La defensa del oficialismo se concentró en el aumento de la litigiosidad, que en los últimos doce años provocó el encarecimiento de los seguros que pagan las empresas por los riesgos laborales.



El macrista Eduardo Amadeo enfatizó que entre 2004 y 2016 la cobertura por accidentes de trabajo creció un 40%, la siniestralidad bajó un 16% y sin embargo los litigios aumentaron 2.600%. "Esto colabora a que no se cree trabajo en blanco", argumentó. "El sistema está quebrado. Si no aprobamos esta ley, dentro de poco los trabajadores no tendrán seguro porque las empresas estarán quebradas", insistió el legislador.