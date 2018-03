El Gobierno logró dictamen sin tope para endeudarse y el martes se vota la derogación de la ley cerrojo

El bloque oficialista se anotó ayer su primera victoria en el trámite legislativo para aprobar las leyes que le permitan al Gobierno cerrar el acuerdo con los fondos buitre. Fue en las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de la Cámara de Diputados, adonde obtuvo dictamen de mayoría para el proyecto oficial, tras conceder algunas modificaciones que habían pedido los bloques Justicialista y del Frente Renovador (FR), quienes firmaron el despacho de Cambiemos con disidencias parciales.



Sin embargo, a pesar de haber aceptado algunos cambios, el Gobierno mantuvo su negativa a especificar un tope al endeudamiento que requerirá el acuerdo, tal como pedían los massistas y los peronistas que se escindieron del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV).

Si bien la semana pasada el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, había calculado ese número entre u$s 11.684 y u$s 15.000 millones, en el proyecto el oficialismo no fijó números, y sólo especificó que si la emisión supera al pago requerido, "el excedente será imputado a la autorización existente de deuda pública prevista en el Presupuesto". Además, estableció las comisiones que cobren los bancos intervinientes que no podrán superar el 0,20% de la emisión.

El proyecto, según confirmó el presidente de la comisión de Presupuesto, el macrista Luciano Laspina, tampoco incluirá un dictamen de la Procuración General del Tesoro sobre la litigiosidad futura que podría encerrar el acuerdo. "Vamos a respetar el pedido de la oposición de que estén los dictámenes de todos los estudios de abogados que han asesorado a la Argentina respecto a la cláusula RUFO y los riesgos de que vuelvan a aparecer otros juicios de la cláusula Pari Passu", concedió en declaraciones radiales el diputado, aunque el reclamo opositor era por un dictamen de la Procuración. Este punto desató una discusión álgida que se extendió durante toda la tarde (de lo que se informa aparte). Al referirse al tema, Laspina descartó la posibilidad de litigios futuros: "Estamos ofreciendo menos que lo que vale al día de hoy lo ofrecido en 2005, u$s 150 cada 100, es equivalente a lo que vale hoy el canje de 2005, es una puerta de salida a esta situación", definió.



Junto a los dictámenes de los abogados sobre el tema, que los diputados opositores ayer no habían logrado conseguir, el oficialismo agregó además un párrafo al proyecto estableciendo que el Ejecutivo deberá informar trimestralmente al Congreso los avances en la negociación de la deuda.



Con estas modificaciones menores, el Gobierno se aseguró de todas formas el apoyo del FR y el bloque Justicialista, cuyos diputados fueron parte de las 42 firmas que cosechó el dictamen de mayoría. Con ese gesto, ambas bancadas le garantizarán al macrismo la posibilidad de abrir la sesión (en la que el PJ-FpV no dará quórum) y, si mantienen la postura a la hora de votar, también le asegurarán la sanción del texto en la Cámara baja. "Hay temas que hemos sugerido que consideramos que deben ser incorporados y seguiremos discutiéndolos hasta llegar al recinto", avisó al respecto el economista y diputado del FR Marco Lavagna.

La intención del oficialismo era sesionar en Diputados mañana mismo, pero también por presión de los bloques peronistas no kirchneristas terminará logrando la sesión recién entre el martes y el miércoles de la semana próxima.