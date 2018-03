El Gobierno llega a Davos a mostrar que hizo los deberes y buscar las inversiones que faltan

Cuando los ministros Nicolás Dujovne, de Hacienda; Susana Malcorra, de Relaciones Exteriores y Culto; Esteban Bullrich, de Educación; Francisco Cabrera, de Producción, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, se encaminen mañana a la primera jornada del Foro de Davos, la temperatura en la ciudad de Ginebra no superará los -4 grados.



Ese frío que se siente en las calles de la ciudad suiza fue el que se tradujo en las inversiones en la Argentina que hasta hoy no alcanzan los u$s 60.000 millones hasta 2019.



Para poder alcanzar esa meta El Gobierno buscará mostrar que hizo los deberes y que el presidente Mauricio Macri cumplió en el plan trazado en la reunión anterior cuando dijo que la Argentina iba a salir del default, volver al FMI y retornar al mercado de capitales.



Se acordó con los fondos buitres tras un pago de casi u$s 10.000 millones, volvió al Fondo y en noviembre pasado se fue del país la primera misión del FMI después de 10 años.



La vuelta a los mercados de crédito significó que en once meses, gobierno, provincias y bancos, tomaron deuda por u$s 40.000 millones. Y esta semana habrá una nueva colocación de hasta u$s 7000 millones.



También logró una ley de de participación público privada.



Sin embargo, en enero del año pasado Macri también aseguraba que la inflación iba a estar "más cerca de 20% que de 25%" y, aunque el Indec no publicó el número anual, los privados y las provincias arrojaron cifras que superan el 40 por ciento.



La lluvia de inversiones se tradujo en una caída interanual del 8,3% en el tercer trimestre, la industria una baja interanual de 8% y la construcción marcó la mayor caída sectorial, con una retracción del 12,9 por ciento.



La intención de convencer a los inversores privados de que los deberes fueron realizados y que el camino a seguir es ese, se evidencia en el cambio de la comitiva. Así como el año pasado fue con un tono más político, este año Dujovne intentará convencer a los grandes empresarios globales que el Gobierno logrará controlar el déficit fiscal y Cabrera que habrá condiciones para producir en el país y destrabar inversiones que fueron anunciadas hace un año y que aún no llegaron, como fue el caso de Dow y su planta en el complejo de Bahía Blanca y de Total y su interés en Vaca Muerta, Neuquén.



Los dos sectores que más expectativa habían generado, por lo menos para los organizadores del Foro que invitaron a los ministros, eran el energético y el agroindustrial. Sin embargo, el titular de la cartera de Energía, Juan José Aranguren, y a su par de Agroindustria, Ricardo Buryaile; no asistirán.



Otro punto a destrabar que deberá resolver la comitiva argentina es cómo se desembaraza del pedido de China para que Argentina la declare economía de mercado. El Gobierno ya anticipó que lo hará, pero deberá negociarlo teniendo en cuenta que se está preparando la visita de Macri a China, que la Argentina es el país con más denuncias contra el país asiático en la OMC por dumping y que se necesita del financiamiento asiático para grandes obras de infraestructura.



Un dato no menor de las negociaciones que deberán encarar los funcionarios en Suiza es que todo estará enmarcado en la llegada de Donald Trump al gobierno de los EE.UU. y su discurso proteccionista.