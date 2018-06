El Gobierno licita deuda por primera vez tras el regreso a emergentes

El Ministerio de Hacienda y Finanzas licitará la semana que viene dos Letras del Tesoro (Letes) en dólares con vencimiento en octubre de este año y en febrero de 2019. Será la primera prueba del Gobierno emitiendo deuda de corto plazo desde que la semana pasada MSCI anunció la reclasificación de la Argentina como mercado emergente.

Las dos Letes que se licitan la semana próxima son reaperturas de Letras ya emitida.

A partir de la licitación, la primera quedará con vencimiento a 105 días (el 12 de octubre próximo) y la segunda, a 238 días (el 22 de febrero de 2019).

Para la Lete más corta se fijó un monto máximo de u$s 300 millones. Para la más larga, no se anunció un tope.

Las Letras tienen cupón cero: lo que se licita es el precio que paga el inversor por cada u$s 1000 nominales; del precio de corte surge la tasa que pagan los instrumentos. Hasta principios de este año, el Gobierno venía pagando tasas de alrededor del 3% (e incluso menores para los plazos más cortos); pero en las últimas licitaciones, principalmente ante el mejor rendimiento que fueron ganando los bonos del Tesoro norteamericano, tuvo que convalidar tasas algo superiores al 4%.

La licitación se realizará con un tramo competitivo y otro no competitivo. Para participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio por cada u$s 1000 nominales, mientras que para el tramo no competitivo se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.

La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 del lunes 25 y cerrará a las 14:30 del martes 26.

La suscripción puede hacerse tanto en pesos como en dólares estadounidenses; se tomará el tipo de cambio mayorista oficial (Resolución A 3500) del cierre del lunes.

En la licitación pueden participar personas físicas o jurídicas a través de los agentes de registrados en la CNV.