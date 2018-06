El Gobierno le propondrá hoy a Brasil prorrogar acuerdo automotor

Luego de la propuesta del gobierno brasileño, en abril, de adelantar la agenda hacia el libre comercio en el sector automotriz, los equipos productivos de ambos países volverán a cruzarse hoy en Brasilia en el marco de la reunión del comité automotor para continuar con esta negociación. Será el primer encuentro bilateral de la gestión de Dante Sica como ministro de Producción y la propuesta argentina será la de prorrogar el acuerdo vigente por dos o tres años debido a su fuerte incumplimiento.

El convenio fue firmado en 2016 y tiene fecha de vencimiento junio de 2020. El flex (valor que mide los términos de intercambio) fue fijado en 1,5 y no sólo hasta ahora no se cumplió, sino que las terminales tampoco llegarán a cumplirlo de acá a dos años, según las proyecciones. Hoy, por cada dólar que la Argentina exporta a Brasil en materia automotriz, importa 2, cuando lo permitido era 1,5. Este desfasaje se produjo porque las ventas de vehículos al mayor socio del Mercosur se derrumbaron por la crisis de ese país y las automotrices comenzaron a ingresar a la Argentina los autos que no vendían en el mercado brasileño con ofertas super agresivas.

Cuando esta situación comenzó a vislumbrarse, el Gobierno obligó a las terminales a contratar una garantía específica que le asegura al Gobierno de que podrá ejecutarla en el caso de que no cumplan con el flex. Hasta hace algunos meses, la posición oficial se mantenía firme respecto de mantener el acuerdo y cobrar las respectivas multas. Incluso, este fue el discurso ante Brasil en el encuentro pasado realizado en Buenos Aires. Hoy el pensamiento es otro. "La multa puede ser una carnicería para todo el sector, incluyendo autopartistas. Las condiciones en ambos mercados sin extraordinarias", dijeron en Producción.

Desde la cartera productiva plantearon el acuerdo generó inversiones, pero que tienen un tiempo de maduración, por lo que tendrán su efecto pleno en materia de las exportaciones que pueden generar luego de 2019. "Por eso es difícil la situación. Porque se hacen las inversiones y al mismo tiempo les ponés una multa. Hace ruido", dijeron las fuentes.

Sin embargo, los autopartistas apoyan la idea de hacer cumplir con el acuerdo. "Sería una muy mala señal, porque la pregunta que hay que hacerse es por qué se anunció algo hace dos años que nadie cumplió. Somos muy poco serios como país, no podemos generar instrumentos de credibilidad; y si el acuerdo se extiende, tampoco tendremos credibilidad sobre cualquier instrumento futuro de política automotriz", se quejó el director ejecutivo de la Asociación de Fábricas de Autocomponentes (AFAC), Juan Cantarella.

Viajan el secretario de Industria, Fernando Grasso, con dos de sus asesores, mientras desde el sector privado acompañará el director ejecutivo de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), Fernando Rodríguez Canedo, y representantes de algunas terminales. De AFAC no viajará nadie. Además de la extensión del convenio, el Gobierno propondría sacar de la cuenta del flex la importación de camiones desarmados.

Desde Adefa plantearon que "la prórroga sería para dar tiempo a que Brasil se recupere y puedan madurar las inversiones y, por ende, equilibrar el comercio". "Cuando se firmó el acuerdo se pensó que Brasil iba a recuperar más rápido. No es que no se le quiso vender o ellos comprar. Hubo cuestiones externas al sector para cumplir", remarcaron.