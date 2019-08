El Gobierno lanzó un paquete de medidas para extender los plazos de la deuda

Luego de que el dólar pasara los 60 pesos y tras el aumento del riesgo país que siguió a otra jornada de derrumbe de los bonos argentinos, el ministro de Economía, Hernán Lacunza, anunció que van a "iniciar un plazo de extensión de vencimientos de deuda con legislación extranjera" y que se le propuso al FMI "iniciar el diálogo inexorablemente para reperfilar los vencimientos de deuda con ese organismo internacional".

Estas fueron las dos ideas centrales del anuncio de una serie de medidas que, según explicó el funcionario, apuntan "a cuidar a los argentinos", lo que significa "impedir que el dólar y la inflación suban más de lo que ya subieron, que han subido bastante". Según Lacunza, ese fue el mandato que le transimitió el presidente Mauricio Macri.

En este sentido, las medidas apuntan a desarrollar "cuatro iniciativas destinadas a aliviar la carga financiera en el corto y mediano plazo"



1. Extender el vencimiento de la deuda de corto plazo, Letes y Lecaps, para inversores institucionales y no para personas humanas, que cobrarán la totalidad de sus acreencias en tiempo y forma. Sobre esos inversores a los que les extenderán los vencimientos entre 3 y 6 meses, Lacunza dijo que son alrededor del 10% y que también cobrarán sin quita.

2. Elevar a consideración del Congreso para extensión voluntaria de deuda de jurisdicción local sin quita de capital ni de intereses.

3. Iniciar un proceso de extensión de plazos de legislación extranjera con el mismo fin de extender los plazos de vencimiento sin quita de capital ni de intereses. Mañamna invitaremos a los bancos

4. Hemos propuesto a ese organismo internacional y esta fue una sugerencia de la oposición, iniciar el diálogo para reperfilar los vencimientos de deuda.

Antes de pasar al detalle concreto de las medidas, el titular del Ministerio de Hacienda realizó una significativa introducción, leída, en donde fue notoria la preocupación por la gobernabilidad y la continuidad del presidente Macri en el poder y que, además, tradujo en gran medida el desánimo que recorre al Gobierno.

Lacunza recordó, por ejemplo, que hace 91 años que un gobierno no peronista no logra concluir su mandato y que eso era “un fracaso colectivo”, al tiempo que advirtió que, si el actual mandatario no es reelecto, la posibilidad de que concluya su mandato el 10 de diciembre iba a ser mérito “tanto del presidente saliente como del entrante”.

"Todas las organizaciones políticas queremos ganar las elecciones, pero eso no debe ser a costa de la tranquilidad de los argentinos", dijo en su introducción el funcionario, en un tiro por elevación a la oposición que, aunque no la mencionó explícitamente, dejó su postura en línea con las declaraciones del Gobierno que apuntaron al Frente de Todos como responsable del corte abrupto de ese breve período de estabilidad que siguió a las turbulencias post PASO.