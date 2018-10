El Gobierno lanzó plan para triplicar las exportaciones hacia 2030

"Argentina Exporta". Así se llama el programa lanzado por el Gobierno esta mañana en el Centro Cultural Kirchner (CCK) para lograr triplicar las exportaciones en el 2030 y lograr que las firmas que colocan sus productos en el mundo asciendan de las 9000 actuales a 40.000 en ese plazo.

Con el salón la "Ballena Azul" repleto de pequeñas y medianas empresas, elegidas como las estrellas del evento, el presidente Mauricio Macri y los ministros de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, y de Producción y Trabajo, Dante Sica, explicaron los detalles de este lanzamiento que por ahora es un compendio de metas y lineamientos de trabajo generales, pero que en diciembre debería convertirse en un documento más amplio con medidas concretas para que cada sector y/o región explote sus potencialidades exportadoras.

La diputada Elisa Carrio les dio la bienvenida y les planteó que siempre las crisis son oportunidades y que "si no entran dólares y salen muchas divisas, la Argentina, cuyo Dios es el dolar , no tiene salida". Cuestionó las cartelizaciones y los monopolios y hasta le planteó a Sica que lo controlará para que trabajar para las pymes y no para las grandes.

Incluso, la legisladora pidió un mes atrás, en el marco del Latam Forum en el hotel Alvear, que no participen grandes empresas de este evento- Y eso fue lo que finalmente sucedió. Las grandes cámaras fueron citadas para la tarde al ministerio de Producción.

Las metas

"Las exportaciones son una asignatura pendiente. A veces exportar no es fácil. En los mejores años representaron el 10% del PBI y en años flojos, el 6%. Pero en los países más desarrollados llega al 28%. La estructura impositiva complica, también falta financiamiento. Es fundamental la certeza del rumbo económico y salir a ver qué nos quiere comprar el mundo", aseguró el canciller.

A su turno, Sica explicó, muy resumidamente (el documento al que accedió este diario El Cronista tiene unas 50 páginas) cuál es el objetivo de este lanzamiento y hacia dónde se quiere llegar.

Triplicar las exportaciones para pasar de los u$s 72.000 millones del 2017 a u$s 100.000 millones en 2023 y u$s 200.000 millones en 2030.

Alcanzar las 40.000 empresas exportadoras -tiene son 9500- con el objetivo de que existan, en doce años, 90 firmas exportadoras cada 100.000 habitantes.

Diversificar las ventas al exterior, ya que hoy para bienes industriales sólo cinco destinos concentran el 65% de las colocaciones.

Federalizar y complejizar la oferta exportadora debido a que hoy el 70% de los productos que se colocan en el mundo provienen de sólo tres provincias (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) y casi el 50% de las exportaciones se concentran en recursos naturales.

Según afirmó Sica, "hay que superar la mala dinámica exportadora" y "la estabilidad de la macroeconomía es muy importante" en este sentido

"Aunque nos cueste y duela, es fundamental avanzar por ese camino", aseguró el ministro. La Argentina se encuentra entre las 15 economías que menos exportan en relación a su producción y tiene acuerdos comerciales con menos del 10% del PBI mundial.

Reformas estructurales

El objetivo es revertir ese escenario y, con un tipo de cambio mucho más competitivo -que estiman en el Gobierno se mantendrá- avanzar en reformas estructurales que mejoren la competitividad sistémica de la economía. En los últimos dos años y medio hubo avances respecto de la eliminación de la burocracia, simplificación de trámites y apertura de mercados, pero aún queda mucho por hacer. El financiamiento y la falta de infraestructura son otros dos elementos clave para potenciar la salida al mundo.

El Gobierno ya viene trabajando con las distintas cámaras en cómo potenciar la exportación, pero a partir de ahora se abrirá una instancia de discusión más acelerada, incluso por regiones, para llegar a diciembre con un plan de consenso con metas por sector y región y medidas concretas en las que se comprometerá el Estado para ayudar a cumplir esos objetivos.

Esta tarde habrá un encuentro amplio en la sede de Producción del que participarán referentes de Adeba, Adimra, CAC, CAME, CAT, CERA, Copal, SRA y UIA, entre otras, y lanzarán luego nueve encuentros regionales. La semana próxima habrá una primera reunión en Mar del Plata, confirmó Sica.

En el cierre del evento, Macri reconoció que la Argentina atraviesa "momentos difíciles y meses duros" que "están poniendo a prueba" a la sociedad y mostró su compromiso para ayudar a las pymes a crecer, exportar y generar más empleo. De esa forma, se reducirá la pobreza, agregó.