El Gobierno lanza una ofensiva para quitar la jefatura del Parlasur a Taiana

En busca de propinarle un traspié al kirchnerismo, el bloque de Cambiemos intimó a las autoridades del Parlasur para que respondan hoy, en la reunión de la mesa directiva del órgano, "en base a qué normas" admiten que "el vicepresidente Jorge Taiana se atribuya la presidencia" del ente y advirtió que en la sesión inaugural del 15 de marzo impugnarán "judicialmente" la "autoproclamación" del ex canciller de Néstor y Cristina Kirchner.

Al frente de esta ofensiva se encuentra el parlamentario del PRO, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, uno de los cerebros jurídicos de Mauricio Macri. El referente del bloque Cambiemos exigirá hoy, en Montevideo, al secretario del Parlamento del Mercosur, Edgar Lugo, una respuesta a la intimación que envió el último viernes. Allí, Rodríguez Simón puso en duda la renuncia del venezolano chavista Saúl Ortega al frente de la presidencia del Parlasur y preguntó "en base a qué normas" el secretario Lugo admitió el 2 de enero que Taiana "se atribuya" la presidencia pro témpore del Parlasur.

El parlamentario oficialista advirtió que en la primera sesión del Parlasur, el próximo 15 de marzo, el bloque de Cambiemos impugnará "si es necesario judicialmente la autoproclamación" de Taiana. En el escrito, también intimó al secretario administrativo, Fabio Rodríguez, para que "no participe de la aprobación de ningún acto administrativo (...) ni permita que en la reunión de Mesa Directiva convocada para el 15.02.2016 se traten asuntos que no sean aquellos de competencia específica del órgano".

A su vez, el bloque de Cambiemos planea acompañar hoy la impugnación contra Taiana, como presidente de Parlasur, que presentarán los nuevos parlamentarias venezolanos, quienes sostienen que ese cargo le corresponde a su país. La oposición de Nicolás Maduro presiona tras conseguir la mayoría en el Parlasur, luego del recambio legislativo en la república bolivariana que se concretó en la primera semana de 2016. Tras la derrota del chavismo, el venezolano oficialista Saúl Ortega renunció en diciembre a la presidencia y fue sustitituido por Taiana con votos de legisladores que respondían a Nicolás Maduro. "Venezuela debería seguir en la conducción del Parlasur, Ortega sólo estuvo al frente durante diez meses y renunció. Le corresponde a ellos la presidencia del Parlasur", advirtió la parlamentaria radical de Cambiemos, María Luisa Storani. De hecho, Rodríguez Simón tuiteó que "el presidente del Parlasur debe ser elegido en la próxima sesión y por el plenario, que incluirá a los venezolanos antichavistas".

Desde que asumió, el oficialismo busca ‘jubilar’ a los sectores aliados a Chávez en los organismos regionales. De hecho, en su debut en el Mercosur, Macri reclamó a Venezuela la libertad de presos políticos en ese país. Con el cambio de composición de la Asamblea Nacional de Venezuela, Cambiemos buscará los votos de los venezolanos para dominar el Parlasur.

El macrismo ya había lanzado otra ofensiva contra la presidencia de Taiana en el Parlasur, cuando el titular de Diputados, Emilio Monzó, advirtió que serán reasignadas las partidas presupuestarias destinadas a los representantes argentinos en el órgano regional.