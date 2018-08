El Gobierno lanza pacto con CGT y empresas para preservar el empleo

No se trata de un típico pacto anti-despidos. Sino de un espacio de diálogo para convenir políticas destinadas a preservar los puestos de trabajo y mejorar la productividad. Con ese speach funcionarios del Gobierno comenzaron a convocar ayer a empresarios y líderes sindicales para sellar un entendimiento tripartito destinado a cuidar el empleo en el contexto de la complicada coyuntura económica del país. En paralelo a la invitación, los hombres de negocios y gremialistas recibieron el borrador de propuesta del acuerdo y, como primera reacción, reprocharon la falta de propuestas de medidas concretas para atender la situación. Hoy analizarán en profundidad el texto de la propuesta oficial y ofrecerán alguna respuesta. La intención de la Casa Rosada es reunirlos a todos mañana en una gran foto que funcione como otro gesto de respaldo político en medio de la tormenta que sacude el escenario económico.

El planteo oficial constituye en buena medida una apuesta por atender las advertencias que recibió en las últimas semanas de parte de importantes cámaras empresarias y la conducción de la CGT sobre el impacto de las crisis cambiaria sobre la economía, el empleo y la inflación. Por eso, apenas ayer recibieron la propuesta del Gobierno, desde el Foro de Convergencia Empresarial anticiparon que hoy analizarán el borrador en el marco de las deliberaciones del Pre Coloquio de IDEA en Rosario. Y garantizaron una respuesta a los colaboradores del presidente Mauricio Macri.

Más cautelosos y hasta críticos se mostraron desde la primera línea de la CGT, que el viernes estuvo reunida en Olivos con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para reclamar medidas destinadas a proteger el empleo frente a la contracción de la economía y el impacto de la investigación de los denominados Cuadernos de las coimas K. "El borrador es muy tibio, un rosario de expresiones de deseo y de buena voluntad, pero que no resuelven absolutamente nada", confió a este diario uno de los referentes de la mesa chica de la central. Otro gremialista que accedió al texto se quejó de la falta de medidas concretas para atender las dificultades que atraviesa el mercado de trabajo. "Insisten con armar comisiones sectoriales, aumentar el empleo en blanco, la productividad, pero no dicen cómo, no alcanza", reprochó.

Más crítico se mostró Juan Carlos Schmid, uno de los miembros del triunvirato de conducción junto a Héctor Daer y Carlos Acuña. "Mal podría sentarme a firmar un compromiso como el que pretenden cuando tengo 160 despidos en el sector portuario y el Gobierno no resuelve nada", cuestionó Schmid en diálogo con El Cronista.

Desde la cúpula cegetista rechazaron haber sido convocados para mañana a suscribir el entendimiento junto al presidente Mauricio Macri, como deslizaron algunas versiones. Y afirmaron que se tomarán su tiempo para evaluar el texto del Ejecutivo y avanzar en la elaboración de propuestas concretas para llevar a la mesa de discusión. "Sería una locura romper el diálogo, pero queremos que sirva para resolver problemas y no solo para la foto", aclaró un sindicalista.