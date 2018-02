El Gobierno gastará más de u$s 53 millones en los dos días de cumbre del G20

El Gobierno lanzará una licitación para organizar la Cumbre de Líderes del G20 -desde el catering hasta el traslado-, con un presupuesto estimado en u$s 53,6 millones. La convocatoria excluye los gastos en seguridad para los dos días en los que 19 de los presidentes más importantes del mundo, como Donald Trump (Estados Unidos) y Xi Jinping (China), se reunirán en Buenos Aires.

En las próximas horas la Casa Rosada abrirá la licitación pública para que un sólo proveedor preste el servicio de organización integral de esa cumbre que reunirá a los jefes de Estado de los países sistémicos más importantes, y líderes de organizaciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial. La empresa o Unión Transitoria de Empresas (UTE) seleccionada deberá encargarse de proveer desde intérpretes hasta refrigerios y mozos para esos dos días, en los que la organización del G20 espera que alrededor de 7000 personas vengan a Buenos Aires (3000 periodistas).

Hasta ahora, el presupuesto estimado es de u$s 53,6 millones y por los requisitos que exige, la licitación parece destinada a una empresa extranjera (que deberá tener sucursal en el país). El pliego requiere que el ofertante acredite "un mínimo de dos antecedentes en la organización general de eventos internacionales" con "presencia de autoridades de nivel de jefes de Estado". Ahora bien, el Gobierno espera que la empresa ganadora termine subcontratando proveedores argentinos, del mercado de eventos. De hecho, consideran que empleará a más de 1000 personas durante los dos días de la cumbre.

En el Gobierno definen el perfil de la presidencia argentina como "austero y sobrio". Pero todavía falta conocer el monto que la Casa Rosada destinará a la seguridad del evento. Según fuentes oficiales, ese ítem podría rondar los u$s 30 millones. La seguridad suele ser un porcentaje importante de los costos del G20. Además la estrategia de la Casa Rosada -que viene desarrollando hace meses a través de la reunión de sherpas- es que la Seguridad sea planeada con cooperación internacional: asesoramiento de las principales potencias como Estados Unidos, China y Rusia.

La seguridad es capítulo fundamental del G20. En 2017, el gobierno alemán informó que gastó u$s 89 millones para organizar la cumbre de Hamburgo. De ese monto, destinó u$s 34,5 millones a la seguridad: desde el despliegue policial, hasta la Oficina de Investigación Criminal y el presupuesto de Defensa. Pero Alemania no publicó aún el desembolso que hizo la región de Hamburgo, que también destinó fondos al evento, por lo que el costo es aún mayor. Por otra parte, Australia gastó todavía más para la cumbre de Brisbane, en 2014. El país de Oceanía tenía presupuestado u$s 78,5 millones en seguridad.

El Gobierno no aclaró cuánto destinará a la seguridad de los líderes mundiales. En cambio, plantea que más el 20% del total de la licitación que lanzará en estos días volverá en impuestos. Si bien no hay estudios precisos, un informe de la universidad de Toronto advierte que los organizadores suelen tener ingresos cercanos al 25% de lo que gastan para la cumbre. Y argumenta que las ciudades que "no tienen visibilidad global" suelen salir beneficiadas a largo plazo por mayor reconocimiento y el desarrollo de obras.