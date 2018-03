El Gobierno garantizó suba del gas a petroleras para abril

El día después de que se confirmara su renuncia, el todavía presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, continuó con su agenda de manera normal. Ayer por la tarde participó de una reunión que ya estaba pautada en la Casa Rosada para atender el conflicto que la empresa tienen en la provincia de Neuquén.

Allí se cruzó con el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren (a quien señalan como mentor de la salida del ingeniero que se efectuará en abril), y con varios funcionarios del Gobierno: los ministros de Interior, Rogelio Frigerio; de Trabajo, Jorge Triaca; Gustavo Lopetegui, asesor en Jefatura de Gabinete y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.

Dentro de los temas que se trataron, según pudo saber El Cronista, Aranguren garantizó a Gutiérrez que el aumento del precio de gas en boca de pozo para las petroleras (la antesala de la suba para los hogares) se realizará en abril. No dio detalles de números, pero se estima que el millón de BTU pasará a pagarse u$s 5, desde un promedio actual de u$s 4.

A su vez, los ministros aseguraron a Galuccio y al gobernador que Nación pagará a YPF los u$s 1300 millones que adeuda por los subsidios del Plan Gas (algo que el ingeniero había reclamado unos días antes de su renuncia) y desde la petrolera se comprometieron a reactivar cinco de los 21 equipos que esta semana bajó en Neuquén.

La presencia de Galuccio se enmarca en la transición ordenada que acordó con el Gobierno en pos de dar una señal de tranquilidad tanto dentro de la compañía como a los inversores. Del encuentro también participaron algunos gremialistas como el senador y secretario ge neral de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra –quien la semana pasada criticó duramente a Galuccio–, y el titular Petroleros Jerárquicos, Manuel Arévalo.