El Gobierno gana tiempo: con letras al BCRA puede pagar toda la deuda hasta el primer trimestre

Gracias a que se autorizó al Tesoro colocarles letras intransferibles a 10 años al BCRA por u$s 4571 millones para el pago de deuda en moneda extranjera, el Gobierno gana tiempo para avanzar en las negociaciones de la reestructuración de la deuda sin tener que entrar en default.

Así, ese monto de letras intrasferibles puede alcanzar para pagar todos los vencimientos en dólares de 2020. Si se incluyen además los pagos de la deuda en pesos, el dinero autorizado llega hasta marzo.

En la ultima semana, tanto los bonos como las acciones operaron al alza, en una recepción positiva a las medidas dispuestas en la ley de Emergencia, la cual incrementa fuerte la carga impositiva, congela la actualización de jubilaciones, eleva retenciones y autoriza al BCRA, a transferir un total de u$s 4571 millones.

El sesgo prudente en materia fiscal fue festejado por el mercado, a la vez que la noticia de las letras intransferibles al Tesoro llevó alivio entre inversores.

Desde el mercado consideran que, con este monto, el Gobierno gana tiempo para seguir haciendo frente sus compromisos y dependerá de la forma en que se usen esos recursos para pagar el total de la deuda en dólares de 2020 o hasta el primer trimestre si es que se hace frente al total de los compromisos.

Los analistas de Schroders consideran que el mejor clima de negocios de corto plazo está asociada a que el BCRA le girará letras intransferibles al Tesoro y que esos recursos solo se podrán aplicar a pago de deuda en moneda extranjera.

“Este total alcanza para cubrir toda la deuda en dólares de 2020 sin caer en un default. Si se paga en pesos y en dólares, alcanza hasta marzo. Esta es la señala que hizo subir al mercado. Esto obliga a mirar la deuda soberana con una mayor amplitud”, señaló Mariano Fiorito, fund manager de Schroders.

El artículo 57 de la ley de Emergencia autoriza al Tesoro a colocarle letras intransferibles a 10 años al BCRA por hasta u$s 4571 millones. Además, el articulo 59 indica que esos dólares podrán aplicarse al pago de obligaciones de deuda denominada en moneda extranjera.

Según Nery Persichini, estratega de GMA Capital, con esta medida, habría dólares hasta mayo para pagar la deuda con privados.

“Con los dólares derivados de la colocación de las Letras Intransferibles alcanzarían hasta mayo próximo si el Gobierno cumpliera al pie de la letra con el cronograma con privados. Un dato interesante es que el monto también alcanzaría para cubrir todo el año de vencimientos privados de títulos Ley Nueva York en el caso de que hubiera un incumplimiento con tenedores de bonos ley local”, señaló.

Deuda con los organismos internacionales

En tanto, los analistas de Portfolio Personal explicaron que este flujo se aplicará al pago de intereses de organismos internacionales de 2020, y los correspondientes a la deuda privada del primer trimestre del año.

Según detallaron, los u$s 4571 millones serían utilizados para pagar u$s 1597 millones al FMI en 2020 y u$s 813 millones a otros organismos internacionales durante este año. Además, parte del total transferido sería utilizado para pagar deuda en dólares contra privados en el primer trimestre por un total de u$s 1596 millones.

“No es una práctica nueva. Recordemos que fue realizada entre 2012 y 2015. Usualmente, se habla de un Banco Central independiente, con reservas que serían un activo que la autoridad monetaria ´solo´ administra por cuenta y orden de los tenedores de moneda soberana. Sin embargo, ´este´ tipo de BCRA entiende que puede disponer (apropiarse) de las reservas para obligaciones del gobierno nacional”, comentaron desde PPI.

La estrategia implícita

De alguna manera, el Gobierno está dando el mensaje de que quiere contar con recursos para evitar ingresar en un incumplimiento desordenado de sus obligaciones.

Para analistas, el monto acordado no es arbitrario y da cierto sendero de cual va a ser la estrategia del Gobierno en el pago de la deuda hasta que se finalice el proceso de negociación de la deuda.

Para los analistas de Consultatio Investment, el monto coincide con la suma de todos los servicios de ley extranjera hasta diciembre de 2020, lo que podría dar un indicio de que el Gobierno quiere asegurarse de los dólares para hacer frente a la deuda por la ley internacional.

Mientras negocia un canje que podría tardar varios meses. “Siguiendo con esta interpretación, la ley local podría quedar sujeta a un reperfilamiento (voluntario o no) de una manera relativamente rápida, lo que nosotros llamamos ´canje en dos etapas´”, anticiparon.

Hay cierta expectativa por parte del mercado de que el Gobierno inicie un proceso de reestructuración sobre la deuda bajo ley local para luego avanzar sobre la ley Nueva York.

Así, el ministro de Economía, Martin Guzmán, ganaría cierto tiempo para avanzar con la reestructuración de la deuda bajo legislación internacional, la cual se considera más compleja dados los tenedores de esa deuda.

Persichini aclara que existe una jerarquía en la cual los instrumentos más cortos y bajo ley local están subordinados a otros con mayor “seniority”.

Según la jerarquía en la negociación, en el tope de la jerarquía se encuentran los bonos en dólares bajo legislación internacional, seguido por los bonos en dólares bajo legislación local.

En el medio se encuentran los bonos en moneda local bajo legislación local y finalmente las Letes y Lecap , las cuales también se encuentran bajo legislación local.

“El re-reperfilamiento de Letes fue una muestra de cómo el Gobierno está encarando la deuda en forma secuencial”, cerró el head de estrategia de GMA Capital.