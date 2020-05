El Gobierno evalúa implementar un sistema de turnos para viajar en tren en horas pico

El Gobierno estudia por estas horas un sistema para acotar la circulación en el transporte público, a través de una aplicación en la tarjeta SUBE que sólo habilitaría el cobro de pasajes a los trabajadores esenciales. No obstante, el modelo todavía está en desarrollo y su implementación, en caso de concretarse, no será inmediata, ya que primero se hará un monitoreo de la evolución en la cantidad de pasajeros en el transporte público, que es uno de los principales focos de contagio.

Lo que sí estría más cerca de concretarse, según anunció el propio ministro de transporte, Mario Meoni, es la puesta en marcha de una aplicación de Trenes Argentinos que obligará a los usuarios a reservar turnos para viajar en horarios pico, con el objetivo de evitar aglomeraciones proclives al contagio.

La prueba piloto tendrá lugar en la línea de tren Mitre, que es la que tiene el menor volumen de pasajeros por formación, y si la experiencia funciona se extendería al resto de las líneas y ramales. “Vamos a hacer controles en las estaciones”, aseguró Meoni en declaraciones televisivas.

Desde el ministerio no estipularon fecha de esta prueba. La medida no está vigente no se aplicará en los próximos días.

En este sentido, Meoni detalló que su cartera está “desarrollando una App (para dispositivos móviles) a través de Trenes Argentinos" para que los pasajeros habituales de este servicio puedan asegurarse su lugar para un viaje determinado, "ya que las formaciones tienen un cronograma establecido”.

Si bien todavía no hay mucha más información sobre este nuevo sistema, el funcionario comentó el proceso también se va a poder hacer “por llamado telefónico u otras modalidades”.

“Por ejemplo, si usted saliera de Morón el día miércoles a las 6:45, va a poder reservar un asiento en esa formación y se le va a entregar un código QR o un mensaje de texto que le va a llegar a su teléfono de contacto (confirmando la operación)", agregó.