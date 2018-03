El Gobierno espera que la justicia de Nueva York hoy ponga fin al default

El Gobierno espera con una importante dosis de optimismo la audiencia judicial que hoy se llevará a cabo en Nueva York, en la que la podría quedar allanado el camino para que la Argentina salga del default. El primer signo auspicioso fue que la Corte de Apelaciones resolvió ayer mismo adelantar el encuentro para las 10 (originalmente estaba pautado para las 11.50 hora local), luego de que el ministro Alfonso Prat-Gay le solicitara por carta a sus integrantes que comunicaran su decisión mañana o a más tardar el jueves.

El segundo gesto fue un fallo del juez Thomas Griesa, quien desestimó el pedido de un grupo de fondos para que no se levanten las medidas cautelares hasta que no se complete el pago a los holdouts, a contramano de lo que exige el país.

La instancia de hoy se generó por el reclamo de los fondos buitre ante una orden de Griesa, que había dispuesto que levantaría el bloqueo sobre la deuda si el país derogada las leyes cerrojo de y pago soberano, y cancelaba los acuerdos de pago alcanzados antes del 14 de abril. Lo llamativo de esta apelación fue que la activaron los mismos holdouts que aceptaron la oferta oficial, como forma de presionar por mayores garantías.

Pese a los pedidos de ambas partes para que la audiencia se realice la semana pasada, la cámara la convocó un día antes de que se venza el plazo de pago convalidado por Griesa, lo cual complicó la emisión de bonos que Argentina debe realizar para conseguir los fondos y salir del default.

Los acreedores podrán hablar durante 19 minutos y los abogados argentinos, 27. Eso implica que la audiencia podría extenderse alrededor de una hora. El Gobierno espera que se ratifique el fallo de primera instancia y que esa decisión se comunique horas después de la audiencia.

Alfonso Prat-Gay, que llegó a Nueva York para exponer ante el Council of Americas y sumarse al road show de la emisión, declaró ayer que aspiran a colocar los bonos "dentro de la semana de la decisión de la cámara". En los hechos, antes del viernes. Está previsto que la colocación sea por u$s 15.000 millones, en títulos a 5, 10 y 30 años.

Ayer, el mediador Dan Pollack, avisó que se sumó otro acuerdo con Yellow Crane Holdings, por u$s 255 millones. Con ese entendimiento, la Argentina logró que su oferta de pago neutralice cerca del 90% de las demandas que se realizaron en los tribunales de Nueva York.

Prat-Gay indicó que "hicimos todo lo que pudimos hacer, sancionamos las leyes aunque no llegamos a tiempo con los bonos". En declaraciones a periodistas, señaló que "hay que sacar el dramatismo. Las leyes se aprobaron con mayoría impresionante, ahora hay que esperar los tiempos y que los que acordaron en su tiempo no se bajen". El titular del Palacio de Hacienda recordó que la ley le permitirá al gobierno además acordar con otros acreedores que no se hayan presentado a juicio en Nueva York.

El ministro se dirigió luego al New York Palace Hotel, para discutir con el resto del equipo económico (Pedro Lacoste, Luis Caputo, Pablo Quirno y Eugenio Bruno) la estrategia en la audiencia de hoy. Por la tarde, viajará a Washington para participar de la cena del G-20, en la que la titular del FMI, Christine Lagarde y el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, serán los anfitriones del evento.