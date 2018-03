El Gobierno espera que Griesa levante el stay y cerrar la negociación con los buitres

Mientras mañana el juez de Nueva York, Thomas Griesa, puede decidir si levanta o no el bloqueo a los pagos de la deuda reestructurada, el gobierno de Mauricio Macri sube la apuesta optimista y dice que que esta semana espera que se cierre la negociación con los fondos buitre.

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, transmitió su confianza en que las negociaciones con los holdouts "se cerrarán esta semana", tras el principio de acuerdo con el fondo NML Capital, del millonario Paul Singer. Al mismo tiempo, Monsó confió en que el oficialismo logrará avanzar en acuerdos con sectores de la oposición para derogar las leyes de Pago Soberano y Cerrojo, condición esta última para que Griesa pueda sostener lo que firmó de puño y letra.

Griesa convocó la semana pasada a una audiencia para mañana con el fin de convertir en una orden judicial la iniciativa adelantada. Si Griesa pone fin al congelamiento de pagos de deuda (stay) de la Argentina, el país quedará habilitado para regresar a los mercados financieros en busca del dinero que necesita para financiar el abultado déficit fiscal que pesa sobre las cuentas públicas.

A la fecha Argentina alcanzó acuerdos con los fondos EM Limited y Montreux Partners por u$s 850 millones y u$s 300 millones, respectivamente, recordó la agencia DyN. También lo hicieron Capital Markets Financial Services, que cobrará 110 millones de dólares, cinco fondos menores con acreencias por 450 millones de dólares y bonistas italianos que recibirán cerca de mil millones.

En tanto, Monzó, que además de presidir la Cámara baja es uno de los principales operadores políticos del gobierno de Mauricio Macri, expresó su confianza en un acuerdo político con sectores de la oposición para derogar las leyes que exige la justicia de Nueva York.

"Nosotros confiamos en los acuerdos con otros bloques, entre ellos el Frente Renovador y el bloque Justicialista. También con el bloque de Darío Giustozzi (Juntos por Argentina). Observo en ellos responsabilidad por el futuro del país y la gobernabilidad", precisó el legislador.

Por eso, en una entrevista que publicó ayer el diario La Nación, Monzó afirmó que "en el caso de los holdouts no va a haber problemas" en alcanzar los acuerdos y admitió que el debate sobre la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano será "lo más relevante" en el Congreso.