El Gobierno, empresarios y sindicatos acuerdan bono de $ 5000 por fin de año

Tal como adelantó El Cronista en su edición de hoy, los empresarios, sindicalistas y el Gobierno acordaron otorgar un bono de fin de año de $ 5000, que será obligatorio y que los empleadores deberán pagar en dos veces, en noviembre y enero.

La medida quedará oficializada por decreto en las próximas horas, les comunicó el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, a los gremios y cámaras presentes en la reunión que terminó a las 15 en la sede del sindicato de Sanidad, que conduce Héctor Daer.

Las partes acordaron también que en los casos de empresas que tengan que despedir gente, se agotarán todas las instancias de negociación previas a los fines de buscar alternativas que eviten la reducción de personal.

"La idea es que todo se discuta por las vías administrativas, en la cartera laboral. Entendemos que estamos viviendo una situación especial y tenemos que ser responsables", afirmó el secretario de la Cámara de Comercio, Mario Grinman.

Sobre el bono, el directivo de la CAC planteó que "es probable que algunos sectores tengan más inconvenientes que otros a la hora de poder pagarlo, pero el sector empresario va a ser el mayor esfuerzo para lograrlo, ya que no es una suma astronómica y además está fraccionada en dos pagos".

Caso por caso

A su turno, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, planteó que fue una reunión muy amable y que si bien será obligatorio dar el bono, "habrá que analizar caso por caso y en el marco de la paritaria cómo se paga".

"Si la paritaria recompone el salario, el bono tendría que ser a cuenta de eso, pero ese tema quedó en analizarse", agregó Weiss. Además, planteó que todos entienden que "los salarios perdieron poder adquisitivo", pero que "también es cierto que hay empresas que podrán hacerse cargo y otras estarán más complicadas".

El presidente de Camarco manifestó que la Uocra ya les pidió rediscutir la paritaria -cerrada en 25%- y que aumento salarial más bono no pueden dar. "En marzo cerramos un 15% y en junio le sumamos otro 10%, que como es acumulativo da 27,5%. Ahora nos llamaron para negociar otro 10%, que si también se integra llegás casi al 40%. Todavía no está aceptado, pero es inviable dar eso y bono", aseguró Weiss.

Antes de entrar a la reunión, el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, se había referido a la posibilidad de dar un plus a fin de año. En declaraciones radiales, el empresario aceitero planteó que "no todas las empresas podrán dar aumentos del 40%" y que, "por eso, hay que dar bonos".

"En este contexto de recesión, en las PyMEs los problemas están agudizados; hay suspensiones, adelantos de vacaciones, baja de los horarios laborales para tratar de pasar este momentos", señaló, en referencia a que a muchas de estas pequeñas empresas les resulta inviable renegociar paritarias al 40 o 45%.

Para muchas pymes, también será difícil pagar el bono, incluso sin pactar un nuevo aumento salarial. Pero la mayoría de los sectores considera que "hay que hacer un esfuerzo". Estará quien pague el plus en dos veces, como planteará el decreto, como así también los que les planteen a sus trabajadores darlo en tres o cuatro veces. Ello dependerá de cada caso y de cómo arregla la empresa con sus trabajadores y el gremio.

Sectores sensibles

Consultados varios de los sectores sensibles, muy afectados ante la crisis por estar muy abocados al mercado interno, plantearon que aún en la dificultad, ya tenían pensado dar algún bono a fin de año. En la Cámara de Indumentaria, por ejemplo, ya se planteó el tema y hubo consenso de dar un bono de entre $ 2000 y $ 3000 como "gesto de solidaridad para los trabajadores". "Es una emergencia, sabemos que a la gente no le alcanza", dijeron fuentes de la entidad. Ahora, con el decreto que está al salir, deberán volverse a reunir.

El sector de calzado, en tanto, no discutió todavía al respecto, pero el presidente de la Cámara, Alberto Sellaro, se mostró proclive a "hacer un esfuerzo si es necesario". "Firmamos el convenio en junio y ya dimos 19%, pero entendemos que a la gente no le alcanza. No le alcanza al fabricante, que no cobra, y tampoco a los trabajadores. Así que si hay que acompañar, haremos el esfuerzo", aseguró Sellaro.

Los jugueteros también afrontan un momento difícil, pero ya fueron sondeados sobre el bono días atrás por representantes de Producción y respondieron que estarían dispuestos a acompañar, afirmó el presidente de la Cámara de la Industria del Juguete (CAIJ), Matías Furió. "Si todos aportamos, vamos a hacer que el motor empiece a funcionar", sostuvo el industrial. es un aporte extraordinario por única vez. seguramente, y de acuerdo al sindicato, podrá ser a cuenta de futuros aumentos. es independiente del pedido de reapertura. por eso, de acuerdo a cómo se termine el año. por eso seguramente lo ponés a cuenta.