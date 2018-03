El Gobierno destinará casi $ 100 millones este año al complejo Chapadmalal

Ideada y llevada a cabo por Juan Domingo Perón en 1947, la residencia presidencial de Chapadmalal registró un pequeño hito en nuestra historia reciente por ser el escenario en el que el efímero mandatario semanal Adolfo Rodríguez Saá decidió, luego del faltazo generalizado de los gobernadores del PJ, renunciar el último día del caótico 2001. Desde entonces, el matrimonio KIrchner apenas utilizó esas instalaciones, las mismas que Mauricio Macri ordenó reacondicionar no sólo para él.

Como en otras oportunidades, de no mediar un cambio de planes a último momento, el Presidente se volverá a trasladar al complejo, ubicado a 23 kilómetros de Mar del Plata, para pasar este fin de semana de Pascuas junto la primera dama Juliana Awada y su hija Antonia. A mediados de febrero Macri ya estuvo allí, para encabezar el segundo "retiro espiritual" de su gestión, junto a sus ministros.

En su último informe de gestión al Congreso, ante la consulta 851, el jefe de Gabinete Marcos Peña reveló que el gasto "para la refacción y acondicionamiento de las unidades turísticas en Chapadmalal de uso presidencial fue de $ 7.186.000". Muy poco comparándolo con el ambicioso plan de reformas de la Casa Rosada elaborado por el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, alcanza los $ 285 millones.

Pero ese no fue el único desembolso de De Andreis, de cuya oficina dependen las instalaciones presidenciales, para acondicionar el nuevo "lugar en el mundo" del Jefe de Estado para sus descansos. Como ya informó este diario, a fines de diciembre se licitó el catering para las Jornadas de Trabajo del Gabinete Nacional (tal su nombre oficial), bajo el expediente 29712030: por $ 1.982.400 la empresa Belvit S.A. fue la adjudicada para entregar unas 800 comidas. Y no sólo eso. Además, provisiones no faltarán, ya que el año pasado se hizo una extensa compra (expediente 34430503) de bebidas (1900 gaseosas y 4 mil aguas, por ejemplo), alimentos no perecederos y artículos de limpieza y tocador.

Ahora bien, de las 100 hectáreas del complejo, exceptuando las de uso presidencial (que incluye chalet, canchas de tenis, pileta, helipuerto, playa propia, muelle y mirador) también están siendo acondicionadas pero por el ministerio de Turismo. En el Presupuesto 2018, figuran cinco ítems de refacción, remodelación y puesta en valor de la Unidad Turística Chapadmalal. Para el arreglo de sus distintos hoteles, el Gobierno destinará, este año, unos $ 98.080.000.

Según informaron a este diario desde la cartera de Gustavo Santos, se trata de un plan a tres años para la puesta en valor del complejo, cuyo costo total (con las dos etapas que faltan en 2019 y 2020) todavía no está presupuestado. Por la refacción de los hoteles 1 y 2 se abonará $ 14.580.000. Otros

$ 2 millones por el hotel 5 y $ 7,5 millones para el 6. Además, unos $ 4 millones por los edificios 7, 8 y 9 y el polideportivo. Y $ 70 millones incluidos como "Dirección de Prestaciones Turísticas".

Actualmente hay cuatro hoteles operativos para distintos tipos de beneficiarios, que incluye contingentes de jubilados a través del PAMI y jóvenes de bajos recursos. Según informa la propia web de Turismo, "subsidiamos íntegramente los costos vinculados al alojamiento" y "los beneficiarios abonarán solamente los costos de la gastronomía". ¿Cuánto sale comer, por persona? $ 285 diarios.