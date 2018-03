El Gobierno defendió canje de bonos y dice que la licitación de Bonar 20 no fracasó

Para el Gobierno, el canje de bonos Bonar X por Bonar 2020 "superó las expectativas" y la colocación desierta de títulos Bonar 2020 demostró que los importadores no necesitan más divisas para girar al exterior. Así lo manifestaron fuentes de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda en diálogo con El Cronista, un día después de que analistas juzgaran esas las operaciones financieras como fallidas.

El canje de Bonar X (2017) por Bonar 20 fue destinado a tenedores locales, que representan alrededor de 25% de los u$s 7500 millones colocados en ese papel (unos u$s 1900 millones). El Gobierno canjeó títulos por u$s 426 millones. "Tenía un jugo muy razonable contra pesos y fue arriba de nuestras expectativas", indicó la fuente oficial. Quien ingresó, agregó, hizo un buen negocio, porque ayer subió 3,2%, el doble que el Bonar X.

La otra operación, por la que el Ejecutivo buscaba colocar entre u$s 500 y 1000 millones de Bonar 20 a cambio de pesos, iba destinada a empresas que quisieran remitir divisas al exterior. Según la fuente oficial, las ofertas rondaban el precio del dólar spot y no el del dólar de contado con liquidación. Los inversores ofrecían $ 1406 por cada lámina de u$s 100, cuando el bono cotizaba a $ 1420. Ayer subió 3,2%, a $ 1470. "Nos hubieran dicho que nos robaron, hubiéramos perdido u$s 400 millones", explicó. Dicho de otra forma, los inversores pedían más tasa de la que el Gobierno estaba dispuesto a dar.