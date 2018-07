El Gobierno decretó el fin de aumentos salariales no remunerativos

Desde este mes, los acuerdos salariales del sector privado no podrán incluir ningún tipo de pagos de carácter no remunerativo, un mecanismo muy habitual en la ronda de paritarias al punto que el año pasado involucró a casi la mitad de los convenios firmados entre gremios y empresas. Así lo resolvió el Gobierno a través del decreto 633/18 publicado ayer en el Boletín Oficial, que estableció que el Ministerio de Trabajo no podrá continuar homologando ni registrando en el marco del procedimiento de negociación colectiva aquellos acuerdos que contengas sumas o conceptos de naturaleza salarial no remunerativa, es decir sobre los cuales no se efectúan aportes y contribuciones a la seguridad social. La medida, sin embargo, no alcanza a los convenios que involucran los salarios del sector público, ya que no requieren de homologación de la cartera laboral y no se rigen por los procedimientos de las leyes 14.250 y 23.546 (que regulan la negociación colectiva).

La decisión del Ejecutivo supone un cambio significativo para la dinámica actual de la ronda de paritarias, donde los pagos no remunerativos constituyen una práctica generalizada en casi todas las actividades del sector privado y en muchos casos sirvieron como herramientas para encaminar acuerdos y evitar un desenlace de conflicto. Como muestra, del conjunto de acuerdos paritarios por actividad suscriptos durante el año pasado y homologados por el Ministerio de Trabajo, el 41,35% (141 sobre 344) de los convenios incorporó algún tipo de pago no remunerativo. Principalmente esos esquemas incluyeron modalidades como sumas fijas no remunerativas por única vez (44,68%, es decir 63 acuerdos) y suplementos no remunerativos en dos cuotas (52,48%, unos 74 convenios). En menor medida se utilizaron sumas mensuales o más de un suplemento salarial no remunerativo durante la vigencia de la paritaria, según los datos relevados por el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma para El Cronista. Las modalidades de pagos sin aportes a la seguridad social se extendieron a la mayoría de las actividades y solo el año pasado fueron suscriptos por unos 76 sindicatos.

El informe destacó, además, la particularidad de algunos convenios que incorporaron incrementos porcentuales inicialmente no remunerativos que durante el transcurso del acuerdo se convirtieron en remunerativos. Algunos ejemplos de esa modalidad lo constituyeron los convenios de gastronómicos, (551/17), alimentación (672/17), sanidad-clínicas (701/17), químicos (752/17) y comercio (432/17), entre otros.

El decreto publicado ayer estableció en su artículo 4´ que el Ministerio comandado por Jorge Triaca "no dará curso, ni homologará o registrará, en el marco del procedimiento de negociación colectiva (...) aquellos convenios de trabajo y/o acuerdos con similares efectos que contengan sumas o conceptos de naturaleza salarial sobre los que las partes acuerden otorgarle carácter no remunerativo". De esta forma, la administración de Mauricio Macri busca volcar más recursos al sistema de jubilaciones y pensiones ya que las sumas mencionadas no estaban sujetas a esos descuentos. La norma señala en sus considerandos que en la dinámica de la negociación colectiva se observa que en diversos convenios colectivos y acuerdos salariales "se otorgó carácter no remunerativo a determinados conceptos, cuando éstos, por su naturaleza, revisten carácter remuneratorio".