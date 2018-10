El Gobierno creó un organismo de valuaciones de inmuebles

Con el fin de "reflejar la realidad del mercado inmobiliario", el Gobierno creó el organismo federal que controlará las valuaciones fiscales de las propiedades de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias que adhirieron al Consenso Fiscal firmado en 2017.

La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial , y el ente dependerá de la Secretaría de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Según el Decreto 938/2018, el ente deberá "determinar los procedimientos y las metodologías de aplicación para las valuaciones" de los inmuebles con el objetivo de que esos números "tiendan a reflejar la realidad del mercado inmobiliario y la dinámica territorial".

De esta forma, el Gobierno busca uniformar los criterios de de valuación de todas las jurisdicciones a los efectos del impuesto inmobiliario.

El organismo contará con un Comité Ejecutivo integrado por el titular de la secretaría antes mencionada, quien lo presidirá; más un representante por la Jefatura de Gabinete; otro por el Ministerio de Hacienda; uno por el Instituto Geográfico Nacional y otro por la AFIP. Todos desempeñarán sus funciones ad-honorem.

Además, tendrá un Consejo Asesor de carácter consultivo y vinculante , cuyos miembros -un representante de cada uno de los catastros de las provincias y un representante del Estado nacional como presidente- deberán acreditar conocimientos en sistemas de información territorial.

Por último, el ente contará también una comisión técnica para asistir tanto al comité asesor como al ejecutivo en materia de sus competencias.

Las jurisdicciones que no hubiesen adherido al Consenso Fiscal aprobado por la Ley N° 27.429, no podrán integrar la comisión antes mencionada hasta tanto no cumplan con dicha condición.

Promesa del Consenso Fiscal

En el decreto, que lleva la firma del Presidente, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se recordó que en el Consenso Fiscal las provincias adheridas se obligaron a adoptar para el cálculo y determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles los procedimientos y metodologías de valuación uniformes establecidos por el organismo federal con relación al impuesto inmobiliario.