El Gobierno contrató a Moody’s como calificadora de riesgo: cuánto le pagará

A través de una resolución del Ministerio de Hacienda, el Gobierno oficializó la contratación de la agencia Moody’s como calificadora de riesgo en el marco del regreso del país a los mercados voluntarios de deuda locales e internacionales.

La resolución publicada hoy en el Boletín Oficial cita en sus considerandos la aprobación de la ley “de Normalización Patrimonial y Acceso al Crédito Público” que le permitió al Gobierno realizar la megaemisión de esta semana para poder pagarles, mañana, a los fondos buitre y salir del default que el país arrastra desde el 2001.

Y apunta el mismo texto autoriza la suscripción de los acuerdos que sean necesarios, “entre otros, con agencias calificadoras de riesgo”, que sean necesarios “tanto para las operaciones de cancelación de deuda como de emisión y colocación de los nuevos títulos públicos, previéndose el pago de los correspondientes honorarios y gastos en condiciones de mercado”.

La resolución incluye como documento adjunto el contrato firmado con la agencia, en el que, entre otras cosas, se especifica cuánto cobrará Moody’s por sus servicios.

El listado de “honorarios estándar” especifica que la calificación del emisor es “sin cargo”.

Y a continuación estipula los valores para las calificaciones de los bonos:

Por los títulos de mediano plazo, la Argentina pagará u$s 5500 para emisiones de menos de u$s 25 millones; u$s 40.000 para emisiones de entre u$s 25 millones y u$s 50 millones y 1,2% de la emisión con un mínimo de u$s 60.000 cuando la misma sea igual o supere los u$s 50 millones. Por las emisiones locales, el precio fijo es de u$s 6000.

Para los "valores híbridos", los honorarios serán de u$s 21.000 por emisiones de hasta u$s 25 millones; del 3,40% con un mínimo de u$s 65.000 cuando vayan de u$s 25 milliones a u$s 1500 millones; y del 1,7% para las emisiones mayores (aunque por el tramo inferior a u$s 1500 millones se pagará el 3,4%).

Por la calificación permanente del programa de títulos a mediano plazo, Moodys facturará trimestralmente u$s 7250 dólares por el programa de títulos no dolarizados; u$s 9500 por el de papeles en dólares y u$s 16.500 por los títulos globales.

Los honorarios trimestrales por la calificación de instrumentos de corto plazo son de u$s 8500.

Se especifican también honorarios mínimos de u$s 27.800 para la “recuperación rápida” y de u$s 6700 para las enmiendas poteriores a los cierres (conocidas como RACs); además se cobrará el 100% por las calificaciones para emisiones pospuestas y el 50% para las canceladas. Los honorarios adicionales por servicios de terceros y los “gastos extra”, se analizarán caso por caso.

El contrato especifica además que “los honorarios iniciales/anuales se basan sobre la evaluación de Moody’s de la complejidad analítica y la frecuencia de emisión esperada”. Esos honorarios iniciales/anuales son de u$s 100.000.

También establece todo el cronograma de facturación y se acota el máximo anual a u$s 380.000 para este años; u$s 350.000 para el año que viene y u$s 350.000 para 2018.

Contrato Moodys