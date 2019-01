El Gobierno confirmó que llamará a sesiones extraordinarias

Luego de la reunión de Gabinete, y tras la conferencia de prensa que dio el presidente Mauricio Macri, fue el turno los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Jorge Faurie (Relaciones Exteriores y Culto). Confirmaron que convocarán a sesiones extraordinarias en el Congreso y reafirmaron su postura sobre Venezuela.

La ministra Bullrich, consultada por la prensa, confirmó que en febrero se convocará a sesiones extraordinarias en febrero. "Tenemos dos proyectos que son extremadamente importantes para las políticas de seguridad". E hizo alusión al proyecto de ley de Barrabravas, que ya fue votado en general en Diputados. Y recordó el envío de un listado que incluirá el nombre de cerca de 5000 personas que no podrán ingresar a los estadios.

Por otra parte, la ministra la otra ley que será enviada -y que ya tiene media sanción del senado- es un "modelo de articulación entre la desfederalización de la droga. Es decir, el narcomenudeo y el narcotráfico". Y señaló que se trata de una ley "muy útil, que ordena mucho el trabajo".

En cuanto a la reacción de la oposición por el uso de pistolas Taser en los subterráneos porteños, Bullrich recordó que estas fueron declaradas constitucionales, por lo que dijo que "no se entiende la crítica". "Estamos cambiando un arma letal por una no letal para cuidar los daños colaterales, con lo cual, parece una crítica no razonada", lanzó.

Por su parte, Faurie recordó la posición que mantiene el Gobierno respecto de Venezuela. Señaló que la Asamblea Nacional de Venezuela "es el único órgano legítimamente constituido de acuerdo a la constitución dictada por el presidente Hugo Chávez en 1999".