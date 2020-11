El Gobierno confirmó que comprará 25 millones de dosis de Sputnik, la vacuna rusa

La Argentina comprará 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Así lo confirmó Alberto Fernández al medio ruso también llamado Sputnik. El presidente explicó que 10 millones llegarán en el mes de diciembre y otros 15 millones, en enero.

"Estarían en condiciones de darnos 10 millones de cada una de las dos dosis (que requiere la vacuna), las podemos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más", fueron las palabras del Presidente, según detalla el portal ruso.

Fernández aseguró que él mismo la utilizará, aunque lo hará cuando esté disponible en el país. "Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión, pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo", detalló.

La secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti había viajado a Rusia para negociar el tema. Lo hizo acompañada por Cecilia Nicolini, asesora del presidente con rango de subsecretaria.

De esta forma, podría vacunarse el 55% de la población argentina con la llegada de las 25 millones de dosis.