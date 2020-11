El Gobierno confirmó negociaciones para mantener precios en cortes populares de carne

El presidente Alberto Fernández confirmó hoy que el Gobierno buscará lograr un acuerdo con los frigoríficos para que se garanticen precios accesibles a una serie de cortes populares de carne.

El Presidente formuló declaraciones a Radio 10, donde reveló que ya hubo una reunión con referentes del sector para analizar esta posibilidad. "Tuve una reunión con el sector en la que les planteé lisa y llanamente que necesitamos hacer un acuerdo, como el que hicimos con Néstor en 2007. La idea es garantizar los precios de una serie de cortes en el mercado interno y liberar los valores de los cortes más caros, que se exportan y que quien quiera pagarlos, que los pague".

"Los cortes que más consumimos los argentinos tienen que tener un precio acotado. Para producir carne, los costos son en pesos, por lo que no habría motivo para que esos precios se muevan en función del dólar”, dijo el jefe de Estado.

En otro tramo de la entrevista, Fernández analizó que “en el caso de la carne, lo que estamos viendo es que tiene abierta una gran oportunidad exportadora; hay una inversión muy grande de los frigoríficos para exportar carne, y tengo la impresión de que muchas veces terminan buscándose los mejores precios en el mercado interno".

El precio de la carne, en alza

Según un informe de la Fundación Mediterránea difundido el jueves pasado los precios de la carne bovina aumentaron un 55% en los últimos 12 meses, "muy por encima de la variación del nivel general de precios", que fue del 37% para el mismo período. "Esta dinámica, un ajuste en términos reales del 12%, es llamativa en términos de la fuerte crisis económica local, que incluye pérdida de empleos y caída de ingresos en términos reales en amplios segmentos de la población", advierte el informe.

"La explicación del fenómeno reside en la fortaleza de la demanda externa y en la evolución de las exportaciones, que van a otra velocidad a la que crece la producción", explica el trabajo de la entidad cordobesa, que además señala que el consumo interno de carne bovina está convergiendo hacia un promedio de 50 kilos por habitante año (res con hueso), la cifra más baja en décadas".

A nivel oficial, la inflación de octubre incluyó, en el rubro "carnes y derivados", una suba de 3,5% en la región GBA, en un contexto donde el IPC general se movió 3,8% y el ítem "Alimentados y bebidas" trepó 4,8%. El mismo informe del INDEC señala que "Carnes y derivados" subió 46,4% en relación a octubre de 2019, mientras que se eleva 30,6% en el acumulado desde principios de este año.

Menos retenciones, en agenda

La posibilidad de un acuerdo para mantener accesibles ciertos cortes populares de carne se reavivó esta semana en el marco de una renovada presión de la industria cárnica para que el Gobierno baje las retenciones a las exportaciones del sector.

Tal como lo adelantó El Cronista a principios de octubre, la iniciativa de una rebaja en los derechos de exportación comenzó a instalarse a los pocos días de que se conociera la baja en las retenciones para una veintena de sectores industriales y las reducciones temporales para el complejo de la soja. Sin embargo, entre lunes y jueves pasado, con el telón de fondo de distintos anuncios de inversión de frigoríficos del sector, el tema volvió al tapete.

Las firmas miembros del Consorcio de Exportadores de carne ABC dijeron que buscarán incrementar los envíos al exterior de las actuales 900.000 toneladas, que es con lo que esperan cerrar el año, a 1,25 millones de toneladas en 2023. En 2019, las exportaciones fueron de 840.000 toneladas aunque en dólares representaron más que en 2020: u$s 3500 millones vs u$s 2900 millones, debido a la baja en los precios a nivel mundial.