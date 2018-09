El Gobierno confía en que al dólar no le queda mucho más por subir

Más allá de nuevos vaivenes en el tipo de cambio, el Gobierno ve que el dólar se está acomodando en un nivel relativamente estable. De hecho, aseguran que se está ubicando como "super competitivo" y que con un 10% más de suba, en torno a $ 44 (ayer cerró en $ 40,20, en el mercado minorista), el tipo de cambio real estaría en igual situación que en 2003. Poco después de que el ministro Nicolás Dujovne presentara el proyecto de Presupuesto 2019 en el Congreso, fuentes de Hacienda explicaron de ese modo su visión, aunque evitaron decir concretamente qué dólar esperan para el año próximo.

De acuerdo con los números del proyecto, el dólar de 2018 es de $ 28,3 y, para 2019, lo ubican en $ 40,1, ambos promedios anuales, lo cual implica que terminará por arriba de estos guarismos. "Estos números implican un 40% de depreciación promedio; es consistente con la inflación y otras variables del Presupuesto", aseguraron desde el entorno del ministro. No obstante, reconocieron que aún están tratando de "reanclar lo que se desancló".

"No es lógico que vayamos a un nivel de mayor depreciación", admitieron y, cuando El Cronista consultó si el actual nivel de deuda, que en el propio proyecto lo sitúa en 87% como porcentaje del PBI para fin de año, respondieron que ven "para adelante que va a ser declinante, porque este tipo de cambio es muy depreciado", calificaron.

Inflación

"Son proyecciones del presupuesto, no metas", diferenciaron desde Hacienda frente a la consulta sobre la inflación de 42% para este año y de 23% para el próximo. ¿Cómo van a hacer para bajar la inflación 20 puntos en un año?, preguntó El Cronista. "Con mucho esfuerzo. No todas las inflaciones son iguales; este año hay mucho efecto por el pass through", respondieron .

Este diario consultó también si había posibilidades de una modificación en la política monetaria, a lo que sostuvieron que era una pregunta para el Banco Central, como también si las metas de inflación son las contenidas en el Presupuesto.

Crecimiento

Si bien el Presupuesto 2019 supone una caída en la actividad de 0,5% anual, desde el Ministerio de Hacienda prevén que en el segundo trimestre empiece a crecer (en comparación trimestral desestacionalizada). "La baja que comenzó en el segundo trimestre de este año termina en el primero del próximo", pronostican y ven con cierto optimismo que en el último trimestre de 2019 la economía crezca a un 5,2% interanual.

Los supuestos con los que trabajaron en el entorno de Dujovne para redactar las más de 4500 páginas del Presupuesto presentado ayer se basaron en que el contexto internacional va a seguir movido, que el proceso de suba de tasa de interés en los Estados Unidos va a continuar, que va a seguir habiendo volatilidad con impacto en los emergentes, que Brasil no va a empeorar pero tampoco a traccionar a la economía argentina, y que ya no habrá el efecto negativo del clima en la cosecha, tal como la sequía de 2018. No obstante, agregan en Hacienda que el año próximo se sumará la incertidumbre por el año electoral.