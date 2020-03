El Gobierno comienza a delinear el plan de obras públicas

Durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández desgranó el domingo las prioridades de la gestión de gobierno, con foco en la deuda pública, el combate a la inflación, la convocatoria al Consejo Económico y Social y los cambios previstos en el esquema de derechos de exportación. Pero uno de los grandes ausentes, fue el programa de obras públicas, infraestructura y vivienda.

Menos de 24 horas después el Gobierno empezó a descorrer el velo sobre sus prioridades en esta materia. El foco de atención serán los sectores de menores ingresos, la población que vive en asentamientos y los que no tienen acceso a servicios básicos.

Por el momento no hay anuncios sobre obras viales o de infraestructura ferroviaria, dos áreas que llevaron millonarios recursos durante la gestión pasada, pero sí está claro que el Gobierno busca impulsar la actividad de la construcción, en especial en el área de vivienda, a través de la convocatoria a una mesa sectorial.

En el marco del evento organizado por la Corporación Andina de Fomento-Banco de Desarrollo junto al gobierno argentino, por los 50 años de la entidad financiera multilateral, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, dio algunas precisiones sobre un ambicioso programa de acceso al agua potable y la ampliación de la red de saneamiento urbano.

Por su parte, la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, que conduce María Eugenia Bielsa, está trabajando en dos andariveles. Por un lado, en la urbanización y provisión de servicios en los 4416 asentamientos populares que hay en todo el país, y por otro, trabajando con los actores privados involucrados con intervención en el área de vivienda.

Respecto de este último punto, ante una consulta de El Cronista Bielsa confirmó que el ministerio convocará durante este mes a una mesa de diálogo del sector de la construcción, en la que tomarán parte el sector empresarial y el sector. "Estamos planteando para el mes de marzo con los sectores de la construcción, con los sectores del intercambio, las inmobiliarias, los inquilinos y también con las universidades, para federalizar.

"Hay cerca de 416 asentamientos informales en el país sobre los que estamos decididos a trabajar", enfatizó Bielsa. Es un universo de cuatro millones de personas que viven bajo la línea pobreza, de acuerdo a información oficial.

su parte, Katopodis indicó que en el país "hay 7 millones de argentinos sin agua potable y segura, y 20 millones que no tienen desagües de calidad y en condiciones". Tras enfatiza que "el agua es un bien público, una prioridad y una urgencia", el ministro explicó que de los 7 millones de personas sin acceso al agua, la situación de 5 millones se resuelve con obras de mediana complejidad.

"No podemos pensar el derecho al hábitat si no pensamos en el derechos al trabajo, esto va de la mano”, señaló Bielsa. Y agregó: "No hay industria que genere más trabajo que la industria de la construcción. Sabemos que el país se pone de pie, trabajando”.

No es para menos, la propia ministra estimó en 3,8 millones de unidades el déficit habitacional en el país. La industria de la construcción, virtualmente paralizada desde hace casi dos años, espera ansiosa una solución.