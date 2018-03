El Gobierno colocó deuda por u$s 4260 millones, con tasas de entre 2,6% y 7,625%

El Gobierno colocó hoy deuda por un total de 4260 millones de dólares en una licitación de Letras del Tesoro y dos nuevos bonos con los que refinanciará parcialmente los vencimientos que debe enfrentar este mes. Lo hizo con tasas que van desde el 2,6 por ciento nominal anual para las Letes más cortas (a tres meses) y del 7,625% para el bono más largo, que vence en 2037.

Según informó el Ministerio de Finanzas en un comunicado, el lunes se cancelarán u$s 6938 millones de Bonar 2017. En la licitación del hoy se adjudicaron u$s 1760 millones de los nuevos Bonar 2025 y Bonar 2037. Por eso, “como resultado de estas operaciones –agregó el Ministerio- se reducirán u$s 5178 millones de deuda”. Adicionalmente, se refinanciaron u$s 2500 millones en Letras del Tesoro.

Las Letes ya tenían pautada la tasa por precio de corte, por lo que no hubo “tramo competitivo” en la licitación de hoy. En total, el Gobierno recibió ofertas por u$s 6191 millones, más del doble de los u$s 2500 millones que, como tenía previsto, adjudicó para refinanciar el 100 por ciento de los vencimientos de este mes de esos instrumentos. Por eso aplicó un factor de “prorrateo” para aceptar las ofertas de cada una de las series.

Tal como estaba previsto, se adjudicaron u$s 500 millones en Letras a 88 días (vencimiento el 14 de abril), que pagan una tasa nominal anual del 2,60%; u$s 750 millones a 179 días (13 de octubre) al 2,90%; u$s 750 millones a 270 días (12 de enero) al 3,17% y u$s 500 millones a 375 días (27 de abril de 2018) al 3,35%.

La distribución de órdenes recibidas para las Letes fue mayor para los tramos más cortos, que duplicaron la demanda de los más largos.

En la licitación de Bonos, en tanto, las órdenes alcanzaron un valor nominal de u$s 1918 millones. Para los dos bonos el precio de corte fue idéntico al del valor nominal (u$s 1000 por cada u$s 1000 nominales), por lo que el rendimiento efectivo es idéntico a la tasa de cada uno de los Bonar: 5,75% anual para el papel a ocho años y 7,625% anual para el título a 20 años.