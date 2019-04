El Gobierno cede al pedido de impulsar el consumo y frenar el ajuste

La Casa Rosada comienza a tomar ritmo de campaña tras un principio de año somnoliento y los últimos dos días fueron un hervidero de autos oficiales que entraban y salían de la explanada que custodian los Granaderos.

Quienes llegaban a Balcarce 50 lo hacían con un mismo objetivo: discutir las medidas que está preparando el Ejecutivo para incentivar el consumo y frenar el ajuste en los bolsillos de la clase media y baja. Así, pudo verse al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, subiendo al primer piso de la Casa Rosada, donde están los despachos del presidente Macri y su jefe de Gabinete, Marcos Peña.

De cara a las elecciones, Cambiemos no puede permitirse una sola grieta, quizás por eso es que "todos participaron de la discusión de las medidas que se tomarán, no sólo los radicales. Estas cosas se hablan en la mesa chica. No se les va a pedir nada a los distritos, pero sí se necesita el apoyo de todos", explicó una fuente del gobierno nacional a El Cronista, versión que fue confirmada por fuentes porteñas y de la provincia.

Lo llamativo era que se esperaba para estos días un encuentro con gobernadores radicales. Pero ahora está suspendido. "La reunión fue la semana pasada, la cena que tuvieron Vidal, Larreta, Peña y los gobernadores Alfredo Cornejo, Gerardo Morales y Gustavo Valdés. Ahora, hasta que no se hagan los anuncios no habrá un nuevo encuentro", sentenció una fuente con acceso al despacho presidencial.

Lo cierto es que el Gobierno continúa trabajando para comprometer a la mayor cantidad posible de empresas en una nueva etapa del programa Precios Cuidados, uno de los ejes de la estrategia de incentivo al consumo. Ya está decidido también avanzar con los créditos de Anses destinados a jubilados y pensionados, beneficiarios de la AUH y trabajadores en relación de dependencia que perciben asignaciones familiares, un universo que comprende a 15 millones de personas.

Desde la Secretaría de Comercio Interior mantienen el hermetismo sobre las características que tendría el acuerdo, aunque trascendió que a diferencia de los últimos acuerdos, ahora se busca mantener los precios de la lista durante un período de 180 días, sin ajustes ni actualizaciones durante ese período.

El Gobierno insiste en que no se trata de un congelamiento sino más bien de un acuerdo de precios, pero en la práctica, con la nueva modalidad la industria y los supermercados deberán mantener los valores fijados ahora casi todo el año.

Desde la óptica oficial, el programa Precios Cuidados no constituye una estrategia para contener la inflación, sino un anabólico para impulsar el consumo. No es un dato menor, en el contexto de una campaña electoral que, al menos por el momento, se presenta bastante esquiva al Gobierno.

Frente a ello, el paquete de medidas que en unos días anunciaría el presidente Macri, incluye el fortalecimiento de Precios Cuidados, incorporando más productos y más jugadores a la oferta actual. Además de alimentos envasados, habrá cortes de carne vacuna y pollo, así como lácteos, y también podrían sumarse artículos de limpieza e higiene personal.

La idea del Ministerio de Producción es que la industria de alimentos y bebidas, especialmente es que las empresas "abastezcan todo lo que el consumidor pida", superando así la escasez de algunos productos en góndola, una de las limitantes actuales del programa.

Detrás de esta práctica subyace una estructura de costos que en un contexto de elevada inflación termina perforando la rentabilidad de las empresas. De allí que algunos segmentos no tienen oferta de precios cuidados y en otros la oferta se concentra en grandes jugadores, que suelen tener un abanico más diversificado de productos, compensando la pérdida de rentabilidad de esos artículos con el resto de la gama.

Las principales empresas del sector alimentos y bebidas están decididas a acompañar la iniciativa, aunque saben que sin un compromiso que incluya también al canal de comercialización -supermercados en todos sus formatos- no hay garantía de éxito.

El programa de Precios Cuidados vigente culmina el 6 de mayo, y a falta de precisiones, en el sector se especula que una alternativa es comenzar con el nuevo acuerdo a partir de esa fecha, en un período que cerraría en octubre o noviembre.