Sin noticias del desembolso, el FMI dijo que avanzarán las reuniones con el Gobierno

El director gerente interino del Fondo Monetario Internacional, David Lipton, destacó hoy al término de la reunión con Mauricio Macri, Hernán Lacunza y Guido Sandleris en Nueva York, que “las recientes medidas de las autoridades han ayudado a calmar a los mercados”.

Así lo transmitieron desde el organismo internacional a través de un comunicado en el que Lipton calificó de “constructiva” la reunión con el Gobierno argentino. “Expresé nuestra intención de continuar colaborando con las autoridades y ayudarlas a responder a la difícil situación y los tiempos desafiantes que se avecinan”, agregó el director, quien asumió de manera temporaria al frente del organismo luego de la renuncia de Christine Lagarde.

Se estima que en los próximos días habrá novedades sobre la designación formal de la nueva directora gerente, la búlgara Kristalina Georgieva.

Lipton sostuvo que el diálogo y “estrecha colaboración” va a continuar con las reuniones técnicas que “tomarán lugar esta semana y antes de las reuniones anuales”. De hecho, está previsto un encuentro mañana, en Washington, con el director para el Departamento Occidental del FMI, Alejandro Werner (que ya estuvo presente hoy) y el líder para la misión en la Argentina, Roberto Cardarelli.

“Discutimos los esfuerzos que Argentina ha realizado bajo el programa respaldado por el FMI y sus impactos positivos”, calificó Lipton.

A la salida de la reunión, Lacunza dijo que el encuentro fue positivo y anticipó que en la semana del 14 de octubre va a ir una reunión técnica a Washington para "continuar trabajando con el Fondo".

Así lo hizo en un breve diálogo con periodistas en Nueva York. “Paso el Presidente al final de la reunión los últimos 10 minutos para manifestarle la posición argentina. Argenitna cumplió con todos los compromisos en materia monetaria y fiscal, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, eso quedó claro en la reunión", agregó Lacunza. Macri está en Nueva York para participar de la Asamblea de las Naciones Unidas.

En sí, las reuniones que se llevarán a cabo la semana del 14 de octubre no conforman la quinta revisión del préstamo stand-by para la Argentina, por u$s 57.000 millones, paso para que se concrete el sexto desembolso por los u$s 5400 millones.

Esos encuentros se darán en el marco de la Asamblea anual del FMI, en Washington, de la que participará una comitiva argentina.

"Se han cumplido con todas las metas monetarias y fiscales. Eso es lo que compete a la Argentina. Después el Fondo tiene el board, el directorio. El líder del directorio es David Lipton. Hicimos nuestra posición y quedamos en seguir trabajando", sostuvo Lacunza tras el encuentro de hoy.

"Hubo un avance, una reunión en una serie de conversaciones que teníamos con él", calificó el ministro.

La reunión de hoy en Nueva York, así como la del equipo económico mañana en Washington, es la continuidad de las reuniones que comenzaron en Buenos Aires a fines de agosto, dijeron desde Hacienda.

De hecho, esos encuentros de fines de agosto formaron parte de una evaluación de los cambios que se dieron luego de las elecciones primarias y no la quinta revisión.

Desde el Gobierno aceptaron en las últimas semanas que el desembolso por los u$s 5400 millones no se dará hasta luego de las elecciones.

Sin novedades sobre la quinta revisión, y el anuncio de que seguirán los encuentros para el 14 de octubre, todo señala que así ocurrirá, al menos, hasta el 27 de octubre, día de las elecciones presidenciales.

Desde el entorno de Lacunza aseguran que estos u$s 5400 millones no constituyen una "necesidad inmediata", aunque admiten que lo contabilizan para este año, por lo que lo esperan para diciembre, a más tardar.