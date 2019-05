El Gobierno busca un pacto con el PJ no K para aplacar a los mercados

Ante el shock de la última semana, con subas del dólar y el riesgo país, el Gobierno busca mostrar estabilidad y comprometer al peronismo no kirchnerista en un consenso que borre las dudas al mercado. Así, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hace 15 días viene hablando con el senador Miguel Pichetto, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, para acordar al menos 10 puntos tales como "equilibrio fiscal" y justamente “el cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores”. Muchos de los puntos están hechos a la medida del compromiso con el FMI.

La iniciativa presenta doble filo. Por un lado, dejaría expuesto al Gobierno si alguno de estos tres referentes opositores rechaza la idea. Por el otro, muestra que el oficialismo no se comunicó con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien es la principal representante de la oposición de cara a las elecciones presidenciales. Por tanto, al acuerdo le faltaría justamente la rubrica de la principal dirigente con posibilidades de inclinar los comicios.

De hecho, la convocatoria no incluyó al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, y en su sector salieron con los tapones de punta. "Si hay voluntad de diálogo, no se comunica de esta manera, porque queda como una mera operación, una bomba de humo. Que no hayan preguntado a uno de los tipos con más experiencia que sacó de la crisis a Argentina, y no se lo llama, es un indicativo. Los puntos son flojos, como equilibrio fiscal, son títulos sin forma", apuntaron.

Esa iniciativa sale a la luz una semana después de que subiera el riesgo país y el peso mostrara una depreciación de 14,88% en el primer cuatrimestre del año. Para distintos actores, estas reacciones significaron las dudas respecto a que el próximo gobierno cumpla con sus deudas, en línea con que el presidente Mauricio Macri firmó con el FMI por un préstamo de u$s 56 mil millones. De ahí que uno de los 10 puntos del borrador de Frigerio pide por el “cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores”.

El ministro del Interior llamó esta semana a Pichetto, por ejemplo. “Nosotros siempre estuvimos a favor de un acuerdo que de más previsibilidad. Lo venimos planteando hace tres años”, comentaron cerca del senador. También Frigerio habló con Massa, quien este viernes aprovechará la ocasión para dar su posición ante los medios. El ex intendente de Tigre había pedido que el Gobierno dialogue con la ex presidenta.

Un Presidente �������������� y ���������������� llamaría y acordaría con su principal adversario, con gobernadores y el resto de la oposición para evitar que esta crisis se transforme en desastre.

Es lo que Argentina espera y necesita.#HayAlternativa������#DefenderLaArgentina pic.twitter.com/50s2kOdkeY — Sergio Massa (@SergioMassa) 29 de abril de 2019

Entre los puntos -que adelantaron Clarín y La Nación-, el Gobierno propone un acuerdo por “lograr y mantener el equilibrio fiscal” o “sostener un Banco Central independiente, que combata la inflación hasta llevarla a valores similares al de países vecinos”. Muchos de estos puntos son justamente los que reclama el FMI en el programa con el Gobierno y que preocupan al Fondo que no se cumplan si asume una administración de otro color. De hecho, plantea la “creación de empleo a través de una legislación laboral moderna”, que puede entenderse como un eufemismo de reforma laboral.

También el borrador de Cambiemos pide “mayor integración al mundo, promoviendo el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones” o “respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión”. Los otros puntos son: “reducción de la carga impositiva, a nivel nacional, provincial y municipal y enfocado en los impuestos más distorsivos”; “consolidación un sistema previsional sostenible y equitativo”; “consolidación de un sistema federal, basado en reglas claras, que permitan el desarrollo de las provincias y que impidan que el gobierno nacional ejerza una discrecionalidad destinada al disciplinamiento político”; “asegurar un sistema de estadísticas transparente, confiable y elaborado en forma profesional e independiente”.

Hasta ahora no habría ninguna reunión planteada y en el Gobierno dicen que se pueden incluir más puntos. Pero el objetivo sería convocar a los referentes del peronismo y mostrar la firma con una foto con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.