El Gobierno busca que aumento de Bienes Personales no sume presión al campo

Ante el rechazo del campo a la suba de Bienes Personales sobre los inmuebles de personas físicas, el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, confirmó hoy que los representantes del oficialismo en el Congreso están trabajando con la oposición para no elevar la presión impositiva al sector agropecuario.

“Es nuestra intención no incrementar la presión impositiva para el campo por la modificación que pudiera haber por Bienes Personales. Estamos trabajando en eso con nuestros representantes en el Congreso”, dijo Dujovne, en conferencia de prensa para presentar el resultado fiscal del tercer trimestre.

Esas conversaciones se darán durante hoy y mañana en el tratamiento de las comisiones en el Congreso. “No depende exclusivamente de nosotros”, dijo.

“Estamos trabajando junto con el Legislativo en esto días para intentar que ello impacte en el campo lo menor posible, si es posible manteniendo la misma presión impositiva que tenían hasta ahora”, explicó.

Pago a cuenta

Luego, fuentes de Hacienda explicaron que retrotraer la alícuota de 0,25% de Bienes Personales sobre los inmuebles rurales en cabeza de las personas “no mueve el amperímetro” en la recaudación y se puede aliviar computándolo a cuenta del Impuesto a las Ganancias.

Pero apuntan que había un vacío legal por la eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta, por lo que quizá las personas físicas con inmuebles hubieran tenido que tributar el impuesto a los bienes personales.

En tanto, dicen, una exención sería un regalo porque antes estaba atada al impuesto a la ganancia mínima presunta.

Ajuste por inflación

Respecto de los cambios en el ajuste por inflación, Dujovne sostuvo que “no es un aumento presión impositiva, sino una no rebaja de la presión". Y agregó: "Para el año próximo seguimos implementando la reforma tributaria que aprobó el Congreso en 2017, con fuertes rebajas impositivas”.

Concedió que se postergó la baja de sellos, pero “no es que sube lo que iba a bajar”. Y enumeró que continúa la rebaja en las contribuciones patronales, en ganancias no distribuidas, la devolución automática del IVA.

“Todo un programa de rebajas impositivas en el que evidentemente reinstalar el ajuste por inflación que, no lo hizo un gobierno ante que no luchaba con la inflación en un año de austeridad donde todos teníamos que poner algo era algo que no podíamos hacer”, dijo Dujovne.

Déficit cero

Respecto de la sustentabilidad del déficit cero subiendo impuestos, Dujovne explicó: “Con el FMI, tenemos un acuerdo sobre cuál es el nivel de déficit el año que viene y luego la Argentina tiene autonomía para decidir sus políticas. Decidimos de qué manera alcanzamos el equilibrio primario”. Y agregó que los desembolsos ingresarán a los pocos días de firmado el acuerdo con el directorio.

“De la baja del déficit primario del año próximo, la mitad será generado por la baja del gasto y la mitad por suba de impuestos”, dijo.

Rodrigo Pena, secretario de Hacienda, agregó que en el presupuesto de 2019 el gasto primario cae 10 puntos en términos reales. “No vas a encontrar en la historia argentina un gasto público que cae en términos reales con la inflación decreciente. El esfuerzo de gasto que estamos haciendo el año que viene es muy significativo”.

Dujovne recalcó que el gobierno recibió un gasto consolidado nación provincias de 42% del PBI, que se reducirá a 38% este año y a 36-37% el año próximo.

“Es una baja de 5-6 puntos del PBI en una sola gestión presidencial. Nos gustaría lograr más porque nos permitiría menos déficit y presión impositiva”, dijo Dujovne, y recordó que la gestión anterior subió el gasto consolidado de 25 a 42 puntos del PBI: “17 puntos que se agregaron en 12 años de gestión. Estamos revirtiendo eso”.

Pero, concedió, se debió recurrir a la suba de impuestos: “Debido al cambio de las circunstancias que atraviesa la economía, debimos acelerar el proceso de baja del déficit y eso nos llevó a tomar una decisión difícil, de imponer un impuesto transitorio a las exportaciones que va a regir hasta diciembre de 2020”.