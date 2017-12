El Gobierno busca más integración nacional en las compras de YPF

El Ministerio de Producción trabaja con la petrolera YPF para sumarla al Programa de Desarrollo de Proveedores (Prodepro), que instará a la principal empresa del país a tener una mayor integración nacional en sus compras. Era uno de los principales reclamos de la oposición que lo planteó en el debate de la modificación de la ley de Compre Argentino en la Cámara de Diputados.

El convenio Prodepro YPF 2030 se firmará en breve y buscará "identificar los sectores críticos de la industria para lograr mayor competitividad, modernizar la cadena de valor e implementar nuevas tecnologías".

A días de que el Compre Argentino sea ley, el subsecretario de Gestión Productiva, Sergio Drucaroff, estuvo en la Conferencia Industrial la semana pasada en reemplazo del secretario del área, Martín Etchegoyen, y habló con El Cronista.

¿Qué estaría faltando para la sanción del nuevo régimen del Compre Argentino?

Ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y se pasó al Senado. El proyecto incorpora instrumentos como la mejora en los márgenes de preferencia en precios para la participación de las pymes nacionales en las licitaciones al 15%, y lo lleva al 8% para las grandes compañías. También se suma un mecanismo de cooperación productiva en las grandes compras y proyectos de infraestructura del Estado, donde si no hubiera una capacidad local de producción de todos esos bienes, el adjudicado tiene como requisito buscar un 20% de subcontratación de pymes nacionales o de hacer algún mecanismo de transferencia tecnológica a nuestras pymes. Está basado en el modelo israelí.

¿Este proyecto está pensado para ser una especie de reserva frente a crisis en el mercado interno?

No, ese no es el objetivo. Por supuesto que tiene impacto en la actividad económica, pero no podemos quedarnos solamente en proteger nuestro mercado de compras públicas, sino que tenemos que fortalecer nuestras capacidades y vincularnos con compañías internacionales con mejor tecnología. No debería ser solo una reserva ante la crisis, porque con eso va a haber más actividad pero no mayor desarrollo.

Hubo cierta resistencia de algunas cámaras a este nuevo régimen, porque se quedaba corto. ¿Qué cambiaron?

Hay una mayor preferencia para las pymes, la posibilidad de volver a competir para quienes no resulten adjudicatarios en la primera instancia u oferta, y la ampliación a fondos fiduciarios y otros sujetos. En el caso de YPF, se insta a que se desarrollen los proveedores locales.

Hace unas semanas el presidente Mauricio Macri criticó la lógica de favorecer a las pymes en detrimento de las grandes empresas. Sin embargo, este proyecto contempla beneficiar a las pequeñas compañías. ¿Cómo se maneja esa tensión?

Las pymes son favorecidas pero en el marco de la interacción con las grandes firmas y los que realmente lideran en innovación y tecnología. Son aquellas que buscan dejar de ser pequeños y lograr su internacionalización. Esa relación con los grandes fabricantes nacionales son el mecanismo de desarrollo que por sí solas las pymes no lo podrían conseguir.

Los industriales se quejaron por la suba de impuestos internos, el dólar bajo, las tasas altas y el crédito caro. ¿Cree que el paquete de reformas del Gobierno y el Compre Argentino compensan esos desequilibrios?

Con estos cambios se va a poder bajar el "costo argentino" de forma progresiva. Va a haber un shock de demanda muy importante en la inversión pública y, en la medida que impacten las reformas, podremos correr el foco desde las reservas de mercado al progreso tecnológico.

El ministro Francisco Cabrera le prometió a los industriales que este país va a ser "totalmente otro" en febrero, con todas las reformas aprobadas. ¿Cómo se va a canalizar todo eso?

Se va a sentir en una reducción de los costos logísticos, conectividad del interior con los puertos y los centros de comercio. La localización de la producción va a ser virtuosa, con proyectos que puedan ser competitivos.