El Gobierno busca dividir al PJ con una baja del IVA en tarifas

A un mes y medio de haber comenzado su recorrido legislativo, el proyecto opositor para poner un tope a los aumentos en las tarifas de servicios públicos enfrentará finalmente su semana clave. Según prevén oficialismo y oposición, el tema llegará al recinto de la Cámara alta este miércoles, con escenario abierto. La Casa Rosada, que mantuvo una estrategia errática frente al avance opositor, apuesta todo a dividir al bloque Justicialista que preside Miguel Pichetto.

Luego de presentar a último momento un proyecto para bajar el IVA en las facturas de servicios públicos, el interbloque Cambiemos buscará que esa propuesta le permita introducir modificaciones al texto opositor. Paso suficiente para devolverlo a Diputados y demorar la sanción de la ley.

En las últimas horas fue el presidente del bloque PRO en la Cámara alta, Humberto Schiavoni, quien expresó su confianza en poder lograr ese objetivo. "Están dadas las condiciones para que esta semana podamos arribar a un acuerdo consensuado sobre la base del proyecto de Cambiemos. Si hay acuerdo con el peronismo federal, podría prosperar en las dos Cámaras", señaló en declaraciones radiales, en referencia al bloque Justicialista.

Sin embargo, en esa bancada, habitualmente en buenas relaciones con Cambiemos, miran de reojo las propuestas del Gobierno. "Creo que el Gobierno nacional no quiere negociar nada. Estaba convencido de que no sacábamos dictamen pero nosotros lo empujamos", sostuvo ayer el cordobés Carlos Caserio, entrevistado en Toma y Daca, por radio Cooperativa.

Caserio, que responde al gobernador Juan Schiaretti, tenía previsto seguir el camino de sus pares en la Cámara baja. Los diputados cordobeses apoyaron y defendieron el proyecto opositor. Sin embargo, el senador ayer consideró que "no tiene sentido votar una ley contra el tarifazo si el Presidente la va a vetar", y admitió que si el Gobierno acepta establecer en su proyecto "un horizonte de que las tarifas no pueden aumentar más que la inflación o que los salarios, puede ser razonable". Aunque no parece ser esa la intención de la Casa Rosada.

"Es muy probable que el miércoles votemos la ley de tarifas. Pero la gente tiene que entender que no va a tener reducción de tarifas porque el Presidente lo va a vetar", sostuvo el senador por Córdoba.

El bloque Justicialista ya había demostrado sus fisuras internas la semana pasada, cuando Pichetto consiguió el dictamen de mayoría a favor del proyecto opositor, pero debió sufrir hasta último momento por las firmas de cuatro de sus senadores que no llegaban: Rodolfo Urtubey (Salta), Guillermo Snopek (Jujuy), Dalmacio Mera (Catamarca) y Carlos Camau Espínola (Corrientes) anticiparon ese día que van a pedir cambios en el recinto en línea con la propuesta oficialista de reducción del IVA en las facturas de servicios públicos.

Mientras tanto, el kirchnerismo quedó como convidado de piedra en la discusión. Con un proyecto mucho más ambicioso que el que consiguió media sanción en Diputados, debió plegarse a lo que definieron el bloque Justicialista y el Frente Renovador en esa Cámara. Y, paradójicamente, mientras ahora el bloque Justicialista duda, el PJ-Frente para la Victoria se mantiene firme en reclamar que la oposición convierta en ley el proyecto.