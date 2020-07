El Gobierno busca despejar deuda local en dólares y ofrece canje por dos bonos en pesos

El Gobierno ofrece dos bonos en pesos ajustados por CER en un canje a cambio Letes, Lelink y bonos en moneda extranjera, con el que espera despejar una buena parte de los vencimientos en moneda extranjera que operan, en su mayoría, el 31 de agosto.

La licitación se realizará el viernes, entre las 10 y las 15 y será por adhesión, con un tramo único para cada uno de las 12 Letras del Tesoro (Letes), las dos series de Lelink y de los dos bonos a convertir. En tanto, la liquidación de las operaciones será el miércoles 22.

Según datos de Bolsar, el monto residual de los títulos que el Gobierno pretende absorber supera los u$s 6917 millones, del cual más del 92% se concentra en las Letes, aquellas cuyos pagos fueron diferidos por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en sus primeros días en el cargo hasta el 31 de agosto.

A cambio, los interesados recibirán una canasta de bonos en pesos ajustados por el coeficiente de estabilización de referencia (CER) con márgenes anuales de 1,4% y 1,5% y vencimientos en 2023 y 2024, respectivamente. Se trata de la reapertura de dos títulos que habían sido emitidos originalmente el 25 de marzo de este año.

El 30% de lo recibido será en los bonos con vencimiento en 2023, mientras que el 70% restante será en bonos a 2024.

El valor técnico a tomar por cada título para el canje oscila entre u$s 600 cada u$s 1000 nominales y u$s 850 cada u$s 1000 nominales para las emitidas durante el gobierno de Mauricio Macri, y de u$s 1000 cada u$s 1000 nominales para las que fueron lanzadas desde diciembre.

En tanto, las Lelink se licitarán a u$s 606,4458 y a u$s 606,2333 por cada u$s 1000 nominales, el AF20 a u$s 1000 cada u$s 1000 nominales y el bono vinculado al dólar con vencimiento a 2021 a u$s 1018,556 cada u$s 1000 nominales.

Las condiciones del canje