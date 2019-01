El Gobierno busca calma y dice que no necesita salir al mercado en 2019

El programa financiero diseñado por el Gobierno nacional y el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s 56.300 millones, quitaron presión sobre las necesidades de financiamiento para este año y podrían incluso despejar de obstáculos el camino de 2020.

Según el Ministerio de Hacienda "el programa financiero para 2019 continúa mostrando que no hay una necesidad de recurrir a financiamiento en el mercado de capitales" e incluso, dada el excedente de recursos en la caja con que arrancó este año, debido a la mayor refinanciación de vencimientos del 2018 respecto de los estimaciones previas, "implica que la necesidad de refinanciar los vencimientos de corto plazo se redujo al 46%, en contraste con el 60% originalmente previsto".

La presentación del programa financiero para este año enfatizó en que en 2019 el Tesoro "tendrá una posición excedente en dólares", en tanto desde el Palacio de Hacienda anticiparon que el mecanismo para la conversión de los dólares requeridos para hacer frente a los gastos corrientes en pesos se anunciará durante el primer trimestre de 2019.

En línea con la percepción de que el panorama financiero está encaminado para los próximos meses, el Gobierno adelantó que "si el financiamiento de los vencimientos de corto plazo en el 2019 fuese igual o mayor al 70%, el saldo de caja acumulado al cierre del año permitirá eliminar las necesidades de financiamiento neto en 2020".

En 2019 deberán financiarse en total u$s 28.500 millones, sin contar Letes, en un escenario previsto de eliminación del déficit primario (antes del pago de la deuda) y en el que sobresalen u$s 14.200 millones de intereses, que incluyen al sector privado, licitaciones financieras internacionales y el sector público financiero, y además vencimientos del capital de bonos internacionales y domésticos por u$s 10.100 millones.

Pero con existencia en caja por u$s 10.900 millones y asistencia del FMI por u$s 22.500 millones el panorama no luce demasiado complejo.

Para 2020, por su parte, los requerimientos financieros trepan a u$s 25.900 millones, excluidas las Letes. En concepto de intereses con privados, licitaciones financieras internacionales y sector público financiero suman u$s 15.400 millones, más vencimientos del principal con privados por u$s 12.000 millones. Pero para ese entonces el Gobierno espera tener un superávit primario de u$s 5200 millones. Será una buena medida porque los aportes del Fondo el año próximo serán "sólo" u$s 5900 millones.

En este escenario desde el Ministerio de Hacienda fogonean la política de metas sobrecumplidas que empezó en el primer trimestre de 2018 y además apuestan al fuerte incremento de las exportaciones este año, con un salto de 16,3% respecto de los u$s 62.000 millones con que cerrará el 2018.