El Gobierno bajó de rango la secretaría de Malvinas

En otro gesto que lo diferencia con el kirchnerismo, el Gobierno bajó de rango a la secretaría de Asuntos Relativos de las Islas Malvinas, que había creado Cristina Fernández.

El Boletín Oficial publicó el lunes, con la firma de la vicepresidenta Gabriela Michetti, el nuevo organigrama de la Cancillería. Allí publica la creación de la subsecretaría de "Malvinas y Atlántico Sur", que a diferencia del órgano que dirigía el ex ministro K, Daniel Filmus, no pondrá solamente el foco en el archipiélago. De hecho, añade el objetivo de "entender en la planificación y dirección de la política antártica", en conjunto con Defensa, que maneja las campañas a la Antártida.

"El objetivo es darle un enfoque más general, entender el Atlántico Sur en su conjunto, no sólo apuntar al reclamo de las Malvinas. Ahora la subsecretaría va a tener más funciones, que la anterior que servía sólo para darle trabajo a Filmus", apuntaron desde Gobierno, a pesar de que le bajaron el rango.

El presidente Mauricio Macri ya había advertido que habría un giro en la puja por Malvinas, en comparación del gobierno kirchnerista que tensó la cuerda con Gran Bretaña. "Dialogar no implica renunciar a nuestros reclamos sobre la soberanía en Malvinas", afirmó el martes en la apertura de sesiones en el Congreso.