El Gobierno aumentará la importación de gas de Bolivia

El gobierno de Mauricio Macri aumentará este año la importación de gas natural proveniente de Bolivia. Así lo anticiparon fuentes del Ministerio de Energía y Minería, que conduce Juan José Aranguren. El volumen importado pasará de 16 millones de metros cúbicos por día a 19 millones m3/d. Sin embargo, las compras se harán a un menor precio debido a que el millón de BTU hoy se paga por debajo de los u$s 3, en torno a u$s 2,88 (en noviembre del año pasado se pagaba por encima de u$s 5 mientras que en 2014 llegó a costar hasta u$s 12). Los contratos firmados por Enarsa contemplan unos 27 millones m3/d para el 2027.

El incremento en las cantidades importadas puede llevarse a cabo porque a fin de mes la administración de Cambiemos terminará de saldar la deuda que la gestión kirchnerista tenía con el país vecino por unos u$s 374 millones; motivo por el que en diciembre el presidente Evo Morales había amenazado con cortar el suministro al mercado local.

Aunque en la cartera energética aseguran que el sistema gasífero no está en crisis como el eléctrico, para abastecer al mercado, además de aumentar las compras a Bolivia también se está negociando con Chile (país al que históricamente abasteció la Argentina) la importación de 4,5 millones metros cúbicos adicionales.

Por otra parte, si bien no hay estimaciones para el volumen de compra de LNG (Gas Natural Licuado) que llega por barco a las terminales de Bahía Blanca y Escobar, su precio también descendió: pasó de u$s 5,2 a los actuales u$s 4,5.