El Gobierno atacó con todo el paro y dijo que se perderán u$s 1.000 millones

El Gobierno rechazó hoy el paro general que la CGT realizará el próximo jueves y sostuvo que los dirigentes sindicales ‘hace años que no laburan”.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, señaló que la huelga “no tiene consigna específica” y apuntó que “sería bueno que todos podamos entender qué están solicitando. No puede ser que paran porque no hay diálogo, porque el diálogo se mantuvo todos estos meses”, indicó.



Frigerio aseguró que la relación del Gobierno con los sindicatos tras la protesta ‘no va a cambiar, nunca rompimos el diálogo y seguimos trabajando todas estas semanas, igual que siempre”.



“Va a ser lo mismo, pero con un día perdido para la producción del país, que lo calculamos en más de 1000 millones de dólares”, expresó



Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reclamó a los gremialistas que ‘hace años que no laburan‘ que, en vez de un paro, hagan ‘una jornada solidaria‘ para ayudar a las poblaciones afectadas en las inundaciones.



Además, Bullrich sostuvo que la huelga es ‘totalmente inexplicable‘ y cuestionó al gremialismo porque ‘pelean el poder por el poder y no tienen autocrítica‘.



‘Por ejemplo, medio país está inundado. Comodoro Rivadavia, Tucumán, Santa Rosa, ¿por qué no van a laburar y ayudar?‘, preguntó la funcionaria.



Al respecto, amplió: ‘¿No quieren trabajar para las empresas? Vayan, hagan una jornada solidaria, imagínense otra cosa, piensen en otro país. Los sindicalistas que hace años que no laburan, que vayan a trabajar y a ayudar a la gente que la está pasando mal”.



En tanto, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, aseguró que el paro ‘no se justifica‘ y que se lleva adelante ‘por influencia de sectores políticos que quieren defender las prebendas del pasado”.



El titular de la cartera laboral destacó que ‘en los últimos siete meses, el empleo creció mes a mes‘, además de resaltar que el Gobierno está ‘permanentemente abierto al diálogo”.



‘Son momentos difíciles de la Argentina, con un pasado que se resiste a dejarnos de lado y un futuro mejor‘, expresó Triaca, quien mencionó que ‘hasta febrero, hubo un diálogo permanente con la dirigencia sindical”.



“A muerte trabajo el jueves”, lanzó Bullrich, quien estuvo a cargo de la cartera laboral durante el gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa



Al ser consultada sobre si los gremios decretan la huelga por presiones de las bases y de otras agrupaciones políticas, la ministra se preguntó: ‘¿Quién los apura? Si el gran problema del sindicalismo peronista tradicional fue siempre la izquierda. ¿Qué, ahora le van a dar un lugar? ¿Se va a pelear el Partido Obrero con la CGT tradicional de la Argentina? No tiene sentido”.

