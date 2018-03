El Gobierno arranca hoy la búsqueda de fondos para pagarle a los holdouts

El equipo económico del gobierno de Mauricio Macri comienza hoy el road show por Estados Unidos y Gran Bretaña para presentar los títulos de deuda pública que se ofrecerán en el mercado financiero para reunir fondos y poder cancelar los acuerdos alcanzados con los holdouts y que el país pueda salir del default.

El cronograma oficial prevé que el secretario de Hacienda, Pedro Lacoste, y el secretario de Finanzas, Luis Caputo, se presenten en Nueva York hoy y mañana, mientras el jueves viajarán a Los Angeles y el viernes a Washington. En tanto, Santiago Bausili, subsecretario de Finanzas, y Vladimir Werning, jefe de Gabinete de la Secretaría de Política Económica, liderarán hoy y mañana las reuniones en Londres, y el jueves partirán a Boston.

Ambos grupos no tienen actividad prevista para el miércoles, día en que está fijada la audiencia en la Cámara de Apelaciones que deberá ratificar o revocar el fallo del juez Thomas Griesa que levanta las cautelares que impiden al país pagar a los bonistas que habían entrado a los canjes anteriores. Lo que allí se decida será clave para la Argentina porque despeja el camino para que salga del default. Sin embargo, aunque el tribunal falle a su favor, por una cuestión de tiempos el propio ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, admitió la semana pasada que la emisión para el pago a los holdouts se podrá realizar recién después de este jueves (fecha que se había acordado para el desembolso) y podría ejecutarse recién la semana próxima.

Por otra parte, Prat-Gay viajará desde Bahamas, donde participó de la asamblea anual del BID, a Nueva York para unirse a la delegación que estará hoy en Wall Street y también promocionar los nuevos bonos. El menú prevé la emisión de tres títulos a 5, 10 y 30 años, con una tasa que no debería superar el 8%. Funcionarios de Hacienda esperan poder reducir ese costo para ampliar la emisión hasta $ 15.000 millones. Justifican la confianza en que han recibido al menos 140 pedidos de encuentros en el marco del road show anunciado. Los bancos organizadores de la emisión son el Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander.

Otra buena noticia para el Gobierno fue lo anunciado ayer por Daniel Pollack, el mediador designado por la corte estadounidense con jurisdicción en el pleito legal. La Argentina estableció nuevos acuerdos con varios tenedores de bonos soberanos impagos por otros u$s 253 millones. La alianza fue alcanzada el jueves y el viernes pasados con los acreedores Fore Research and Management de la ciudad de Nueva York, por el Honero Fund; 35 clientes de fondos de pensión de Stone Harbor Investment Partners; y 31 bonistas individuales. Esos acuerdos llevan el monto total de reclamos arreglados a aproximadamente u$s 8000 millones. "En mi calidad de mediador, con la responsabilidad de presidir las negociaciones de los arreglos, estoy extremadamente satisfecho de que los tenedores de aproximadamente el 90% de los bonos emitidos en los casos en el Distrito Sur de Nueva York han llegado ya a un acuerdo con la Argentina", dijo Pollack en un comunicado emitido ayer.

Más allá del tema deuda, Prat-Gay tendrá una semana agitada dado que el jueves y viernes también participará en Washington de las reuniones de la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, a la que asisten los ministros de Finanzas y los presidentes de Bancos Centrales de los países miembro del organismo. Durante ese encuentro, el ministro comenzará conversaciones con directivos del FMI para definir el calendario para la revisión de la economía argentina en el marco de lo que establece el artículo IV del estatuto del organismo. Según adelantó el sábado Prat-Gay al exponer ante la asamblea del BID "podría suceder en algún momento en septiembre". El ministro afirmó: "no tenemos problemas en dejar ver a la gente lo que hacemos porque estamos confiados en lo que estamos haciendo". La última vez que la Argentina se sometió a esa evaluación fue hace ocho años.