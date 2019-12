El Gobierno apura medidas para amortiguar el impacto de la vuelta del IVA a los alimentos

"No parece razonable reducir el IVA indiscriminadamente como se ha hecho. Ello no redundará en una merma de los precios. Hubiera sido mejor devolver el IVA a los sectores más postergados". Alberto Fernández adelantó el pasado 16 de agosto lo que terminará ocurriendo mañana. Entonces, el ahora Presidente ya no estaba de acuerdo con una de las medidas del paquete post-derrota en las PASO de Mauricio Macri y, con ese recuerdo, en la Casa Rosada confirmaron que no se extenderá la eliminación del impuesto del 21% a 13 productos de la canasta básica, con un vencimiento previsto para mañana por el decreto 567/2019.

No fue el único en criticarlo: 16 gobernadores fueron a la Corte Suprema. "Desfinanció a las provincias", siguen repitiendo en Balcarce 50.

En paralelo, con la decisión tomada de no renovar el beneficio, si bien todavía no está descartado que algún alimento pueda continuar exceptuado, el mandatario instó al ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas a "armar un paquete de acciones para evitar que (el regreso del IVA) se traslade a precios" y, por ende, repercuta en la inflación.

* El 7 de enero se relanzará Precios Cuidados con un aumento de su oferta: pasará de 520 a 620 productos. "Que se mantengan los precios significa que las cadenas de producción absorban la reposición del IVA", prometen en la Rosada. Kulfas viene manteniendo reuniones con la industria y con supermercadistas.

* Los beneficiarios de la tarjeta alimentaria recibirán una devolución del IVA de hasta $ 700. Esto se implementará a modo de crédito, es decir que no se entregará en cash, para continuar con el círculo de consumo.

* Ahora 12: se acaba de definir que se prorrogará 3 meses en las mismas condiciones, "haciendo hincapié en la compra de productos nacionales", adelantaron fuentes oficiales.