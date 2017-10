El Gobierno apuesta a cuadruplicar la producción de litio en cuatro años

En vista del cambio mundial de la matriz energética hacia fuentes renovables, el Gobierno espera cuadruplicar en cuatro años la actual producción nacional de litio, el mineral presente en las baterías de los teléfonos móviles y los autos eléctricos.

Según contó esta mañana el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, Argentina produce actualmente unas 50.000 toneladas de litio por año y se espera que hacia 2021 esa cifra llegue a las 200.000 toneladas. Se trata de una inversión estratégica, debido a que por el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, varios países de la Unión Europea adelantaron que en unos 20 años dejarán de consumir combustibles fósiles.

En diálogo con los periodistas en la ciudad jujeña de Purmamarca, el gobernador local, Gerardo Morales reveló que autorizo a la minera Sales de Jujuy a explotar el litio proveniente de las salmueras de Olaroz Chico. La empresa va a producir unas 45.000 toneladas anuales del mineral.

Asimismo, la minera Exar (filial argentina de la canadiense Lithium Americas Corp) ya invirtió u$s 35 millones en la exploración de litio y potasio en Cauchari-Olaroz. En los próximos dos años desembolsará u$s 460 millones para producir 25.000 toneladas de litio por año, y luego invertirá otros u$s 200 millones para duplicar su aporte.

De esta manera, Jujuy alcanzará en 2023 una extracción de 95.000 toneladas de litio anuales, con lo que sumaría casi la mitad de lo producido en Argentina.

Ante la prensa, Morales contó que estos proyectos agregarán entre 1200 y 1300 puestos de empleo directos, en una provincia con alto desempleo y más cantidad de trabajadores públicos (85.000) que privados (55.000). "Pensamos en llegar al equilibrio fiscal en 2020, ya que actualmente tenemos un déficit de $ 200 millones por mes, con 110.000 jubilados y 59.000 planes sociales", detalló.

Por otro lado, ante la consulta de El Cronista, el gobernador se refirió a la prisión de su contrincante política y líder de la Organización Barrial Túpac Amaru, Milagro Sala. "La Justicia provincial es independiente. Hay jueces que votaron como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros que no. El presidente Mauricio Macri no me dijo nada al respecto en los últimos días", respondió.