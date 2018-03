El Gobierno aplicará el aumento de gas en tres tramos hasta abril de 2018

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, adelantó ayer que los aumentos en la parte de transporte y distribución de gas se dividirán en tres tramos, a aplicarse en abril de este año, noviembre y abril de 2018. En concreto, esto significa que el Gobierno moderará las subas de entre un 27% y un 62% que pidieron que se aplique desde el próximo mes Metrogas y Gas Natural BAN para las distintas categorías de sus usuarios.

En un encuentro que organizó la prestigiosa revista británica The Economist en el Alvear Palace Hotel, el funcionario dijo: "En las audiencias (de diciembre), las empresas presentaron sus planes de inversión y los aumentos que ellos creen para ejecutarlos. Les vamos a dar un incremento, pero que siga el criterio de gradualidad que nos pidió la Corte Suprema de Justicia. En el caso de la tarifa de transporte y distribución, ese requirimiento para los próximos cinco años lo estamos partiendo en tres tramos: uno se aplica en abril, otro en noviembre y otro en abril del año próximo".

El objetivo del Gobierno es aliviar la carga inflacionaria que supone incrementar cada parte de la boleta, ya que los precios para el gas en boca de pozo (que representan cerca de la mitad de la tarifa al consumidor final) subirán un 10% en dólares. En el oficialismo entienden que si convalidan todo de golpe, se complicaría aún más lograr la meta de inflación, que es de un 17% como máximo en este año.

De hecho, la frase de Aranguren demuestra que el Gobierno está dispuesto a atrasar un mes el segundo aumento previsto para este año en el gas, ya que la suba se aplicaría en noviembre y no en octubre, tal como estaba establecido, para que no impacte justo antes de las elecciones, sino días después.

Los incrementos del precio en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) se discutirán nuevamente desde mañana a las 9 en una audiencia pública a realizarse en el Teatro de la Ribera. Está previsto que las subas serán graduales hasta el 1º de octubre de 2019.

Según fuentes del mercado, el trámite será "una formalidad", ya que se repetirá el proceso de la audiencia realizada en septiembre del año pasado. Es que el Gobierno quiere cubrirse legalmente para que los incrementos no se vuelvan a judicializar.

El precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que los consumidores pagan desde el 1º de octubre en todo el país menos en la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna es de u$s 3,42 por millón de BTU (Mmbtu). Desde abril, será de u$s 3,77 y en octubre de este año llegará a u$s 4,19. El camino es gradual hasta octubre de 2019, cuando se abone u$s 6,80.

Por el momento, el Estado se hace cargo del 50% del precio en PIST. Con este esquema, las arcas estatales subsidiarán desde el próximo mes el 45% y desde octubre un 39%, hasta transferirle a los usuarios el 100% de los valores a fines de 2019.

Dado que parte de la tarifa de gas está dolarizada, la baja en el tipo de cambio durante el primer trimestre de 2017 resultará un aliciente para los bolsillos.