El Gobierno anunció que el pago a los holdouts será el viernes 22 de abril

La emisión de bonos para que la Argentina salga del default ya tiene fecha. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, anunció que el lunes próximo se lanzará la colocación de títulos por hasta u$s 15.000 millones, mientras el viernes 22 de abril se concretaría el pago a los holdouts, habilitado por la Justicia de Nueva York.

El ministro, que se encuentra esta semana en Estados Unidos, estimó que la operación estaría saldada dentro de las 72 horas y calificó como "una decisión sin precedentes" el fallo de la Cámara de Apelaciones de la ciudad estadounidense que levantó las restricciones a la Argentina para que pueda saldar la deuda con los fondos acreedores.

Prat-Gay detalló el siguiente cronograma: "el próximo lunes se lanzará la emisión; el cierre de libros de la misma será al día siguiente, martes; con lo que el pago a los holdouts se concretará a las 72 horas siguientes". El funcionario, junto a su equipo económico, sigue en Nueva York con su intensa agenda de trabajo que está enfocada en la emisión de bonos que serán destinados a pagarles a todos los fondos litigantes que firmaron el acuerdo; a retomar los pagos de la deuda a los bonistas de los canjes de 2005 y 2010 y "a acelerar el plan de infraestructura que necesita el país para volver a crecer y a generar empleo de calidad", destacaron desde la cartera económica.

"Éste es un paso más hacia la normalidad y el desarrollo que la Argentina merece", destacó Prat-Gay. Y agregó: "El trabajo en equipo da resultados y la Argentina ya puede empezar a pensar en el futuro, en crear empleo y en ofrecer bienestar a sus ciudadanos".

Desde el Ministerio que dirige, en un comunicado de prensa, afirmaron que el país "logró hoy (por ayer) salir definitivamente del default" tras la decisión de la Corte que confirmó la orden del juez Thomas Griesa que establecía levantar los embargos contra el Estado argentino que le impedían pagarle a los bonistas que habían entrado a los otros canjes. De esta manera, la Argentina procederá a realizar una colocación de deuda, por hasta u$s 15.000 millones, con el fin de terminar con el capítulo de la cesación de pagos.

El titular de Hacienda celebró la decisión de la Justicia estadounidense. "Es una decisión sin precedentes", afirmó el ministro, y ratificó que junto con su equipo continuarán con el road show para obtener financiamiento y cumplir con los holdouts, que en el acuerdo habían exigido el pago para hoy; plazo que debió extenderse por la audiencia de ayer. Por otra parte, la salida del default habilitará a los estados provinciales a financiarse tomando deuda en el exterior y flexibilizará condiciones para aquellas empresas que emitan en los mercados internacionales.

Hay al menos 6 provincias esperando colocar títulos afuera para fondearse. Se estima que Buenos Aires hará punta con dos bonos por un total de u$s 1000 millones. Según relevó la consultora Evaluecon el mes pasado, las provincias que ya cuentan con la autorización para emitir son Salta (u$s 300 millones), Entre Ríos (u$s 200 millones), Mendoza (u$s 300 millones) y Neuquén (u$s 250/300 millones). También Chubut llamó a licitación a un pool de bancos para emitir unos u$s 650 millones.