El Gobierno anuncia que el blanqueo superó los u$s 120.000 millones

El último mes del blanqueo le imprimió una velocidad adicional al ritmo con el que los argentinos venían ingresando al régimen de sinceramiento fiscal que lanzó el Gobierno, y que concluyó el viernes pasado. En la oficinas de los distintos Ministerios no dejan de asombrarse y lo califican de un rotundo éxito: el número final, que se conocerá esta tarde, aseguran está por arriba de los u$s 120.000 millones y no descartan que, tras los últimos cómputos que lleva la AFIP, alcance los u$s 135.000 millones.

De hecho, desde el sindicato de Personal Superior de la AFIP (Upsafip), que estuvo procesando el ingreso de quienes exteriorizaban activos, aseguran que podría tocar los u$s 130.000 millones. El anuncio oficial se hará esta tarde, a las 16, de la mano del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el titular de la AFIP, Alberto Abad. Si bien hay tiempo hasta el 17 de abril para completar los trámites (básicamente, la intervención de un martillero o un tercero), según extendió el plazo el ente recaudador, para el pago del impuesto especial terminó el viernes pasado.

Con los datos del blanqueo también se difundirá hoy el resultado de la recaudación impositiva de marzo, en el que impactaron los ingresos fiscales que surgieron por la multa de quienes ingresaron al régimen de sinceramiento fiscal.

Según estiman en dependencias oficiales, los recursos que se originaron por este impuesto especial alcanzan los $ 35.000 millones entre enero y marzo. Así, en el último mes, esos ingresos habrían llegado a más de $ 25.000 millones, tras los $ 7711 millones de enero y los $ 1097 millones de febrero.

La evolución de esta recaudación, mirada muy de cerca desde el Gobierno, fue resaltada por el presidente Mauricio Macri en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. "Al 31 de enero recaudamos casi $ 115.000 millones, los que nos permitirá hacer los pagos de la reparación histórica a los jubilados", sostuvo el primer día de marzo.

Para tener una perspectiva de cómo fue esta evolución, en octubre habían ingresado $ 3104 millones; en noviembre, $ 12.946 millones y, en diciembre, el récord de $ 90.437 millones, el mejor mes para el blanqueo. Así, sin contar marzo, el total asciende a poco más de $ 116.000 millones.

Al 31 de diciembre, el total blanqueado alcanzó los u$s 97.842 millones, por lo que el monto se habría incrementado más de un 30% en los últimos tres meses. De este total, u$s 84.127 millones correspondieron a bienes o dinero en cuentas bancarias del exterior mientras que los restantes u$s 13.715 millones son activos radicados en el país. En esa fecha venció el plazo para exteriorizar y pagar una multa de 10%, que luego aumentó a 15%.

Si bien desde el Gobierno en un principio prefirieron mantener cautela y deslizaban que con u$s 20.000 millones quedarían satisfechos, el movimiento de diciembre los envalentonó y hasta el propio Alfonso Prat-Gay utilizó un cierre parcial (con corte al 18 de diciembre) para dar su última conferencia de prensa. En ese momento, el total que se había ingresado era de u$s 90.000 millones, más de cuatro veces lo esperado inicialmente por el Gobierno.