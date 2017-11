El Gobierno anuncia en diciembre el congelamiento de la planta de estatales

El Gobierno prevé anunciar dentro de tres semanas el congelamiento de la planta estatal nacional y que hará recortes de hasta el 20% en los cargos políticos. A su vez, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, planea enviar este año una ley al Congreso en la que Nación y provincias promoverán el ingreso a los cargos en el Estado por concursos públicos.

El plan de recorte en la administración nacional comenzará a gestionarse esta semana, cuando el coordinador del gabinete económico, Mario Quintana, reciba a cada ministro para definir que Direcciones, Secretarías, Subsecretarías y Coordinaciones pueden clausurar. En Casa Rosada analizaron el organigrama del Estado y consideraron que lo más "eficiente" sería cerrarlas o en algunos casos vincularlas con otras dependencias que hacen el mismo trabajo, en otros Ministerios. Esta iniciativa reduciría entre 15% y 20% los cargos políticos del gobierno nacional, señalaron desde Balcarce 50.

Desde el Gobierno defienden la medida y aseguran que no implica una ola de despidos. "En algunos casos se baja de rango una Dirección o se cierra una Secretaría pero no se afecta a todo el equipo", quisieron explicar. Por su parte, los ministros que vayan a rendir examen ante Quintana tienen en claro que no pueden incorporar más personal. Según un funcionario nacional, la idea es congelar la planta de empleados públicos, tal como adelantó el diario La Nación.

Tras sentir el respaldo de las elecciones legislativas, el presidente Mauricio Macri se refirió ayer al modelo de Estado que quiere en esta segunda etapa de su administración. Durante el Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto 2017, que se celebró en el CCK, el líder de Cambiemos bregó por "un Estado que rinda cuentas, al servicio de los ciudadanos" y que también "eche luz a esos recovecos oscuros que dan lugar a prácticas corruptas". El Presidente de esta manera respalda un proyecto de ley que elabora el ministro de Modernización, Andrés Ibarra. La iniciativa vuelca el compromiso federal que firmó la Nación con 13 provincias en abril, que incluye ejes como desburocratizar el Estado, la interoperabilidad de la información pública y que el acceso a ciertos cargos políticos se deben concursar si o si.

El Gobierno ya había buscado la manera de bajar el gasto público en los gobiernos subnacionales cuando firmó en la última semana el Pacto Fiscal con los gobernadores. Allí, Nación reclama que las provincias no aumenten la planta de empleados estatales por encima del crecimiento demográfico.

A su vez, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros Triaca, Dujovne, Frigerio, Caputo y Cabrera bajaron línea ayer a 158 legisladores de Cambiemos sobre cómo defender en el Congreso la reforma laboral, el Pacto Fiscal y la reforma previsional. La nueva fórmula para calcular las jubilaciones por inflación más el incremento del 5% de la variación del PBI fue el punto que más dudas generó entre diputados y senadores que asistieron al cónclave organizado por Paula Bertol, encargada del enlace parlamentario.